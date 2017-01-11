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Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6983

Назва: Навчання основам безпечної праці при політехнічному навчанні в умовах шкільної майстерні
Автори: Бірук, В.П.
Ключові слова: організація процесу навчання
безпека праці
політехнічне навчання
шкільна майстерня
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Необхідність підвищення рівня безпечних умов праці в установах та організаціях освіти зумовлена особливою турботою про збереження життя й здоров’я підростаючого покоління. У процесі навчання учні оволодівають різними виробничими професіями, їх залучають до суспільно корисної, продуктивної праці з використанням сучасного технологічного обладнання та матеріалів, електроенергії, автотранспортних засобів та іншої техніки, які часто є об’єктами підвищеної небезпеки. У зв’язку з цим першочерговим є завдання створення здорових і безпечних умов праці й навчання. Охорона здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу в школі, при залученні їх до суспільно корисної виробничої праці повинна бути організована так, щоб заздалегідь виключити можливі несприятливі наслідки, а здійснювані заходи щодо виконання вимог норм, правил та інструкцій з техніки безпеки мали б попереджувальний, профілактичний характер, тобто виключали б ситуації, які можуть призвести до негативних наслідків для здоров’я учнів і вчителів.
Опис: Бірук В. П. Навчання основам безпечної праці при політехнічному навчанні в умовах шкільної майстерні / В. П. Бірук // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 42-44.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6983
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
1 к Бірук.pdf144,17 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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