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Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6983
|Назва:
|Навчання основам безпечної праці при політехнічному навчанні в умовах шкільної майстерні
|Автори:
|Бірук, В.П.
|Ключові слова:
|організація процесу навчання
безпека праці
політехнічне навчання
шкільна майстерня
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Необхідність підвищення рівня безпечних умов праці в установах та організаціях освіти зумовлена особливою турботою про збереження життя й здоров’я підростаючого покоління. У процесі навчання учні оволодівають різними виробничими професіями, їх залучають до суспільно корисної, продуктивної праці з використанням сучасного технологічного обладнання та матеріалів, електроенергії, автотранспортних засобів та іншої техніки, які часто є об’єктами підвищеної небезпеки.
У зв’язку з цим першочерговим є завдання створення здорових і безпечних умов
праці й навчання. Охорона здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу в школі, при залученні їх до суспільно корисної виробничої праці повинна бути організована так, щоб заздалегідь виключити можливі несприятливі наслідки, а здійснювані
заходи щодо виконання вимог норм, правил та інструкцій з техніки безпеки мали б попереджувальний, профілактичний характер, тобто виключали б ситуації, які можуть
призвести до негативних наслідків для здоров’я учнів і вчителів.
|Опис:
|Бірук В. П. Навчання основам безпечної праці при політехнічному навчанні в умовах шкільної майстерні / В. П. Бірук // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 42-44.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6983
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні
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