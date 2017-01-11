Короткий огляд (реферат):

Необхідність підвищення рівня безпечних умов праці в установах та організаціях освіти зумовлена особливою турботою про збереження життя й здоров’я підростаючого покоління. У процесі навчання учні оволодівають різними виробничими професіями, їх залучають до суспільно корисної, продуктивної праці з використанням сучасного технологічного обладнання та матеріалів, електроенергії, автотранспортних засобів та іншої техніки, які часто є об’єктами підвищеної небезпеки. У зв’язку з цим першочерговим є завдання створення здорових і безпечних умов праці й навчання. Охорона здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу в школі, при залученні їх до суспільно корисної виробничої праці повинна бути організована так, щоб заздалегідь виключити можливі несприятливі наслідки, а здійснювані заходи щодо виконання вимог норм, правил та інструкцій з техніки безпеки мали б попереджувальний, профілактичний характер, тобто виключали б ситуації, які можуть призвести до негативних наслідків для здоров’я учнів і вчителів.