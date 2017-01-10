Короткий огляд (реферат):

Завдання, що стали перед Україною в розвитку соціально-економічного життя суспільства, вимагають значного піднесення культурно-технічного рівня, а це передусім вимагає вдосконалення системи освіти. Сьогодні важливо подбати про тісний зв’язок школи з життям. Поряд із загальноосвітніми учням сучасна школа зобов’язана дати технічні знання. Швидке зростання технічного рівня виробництва зумовлює дедалі вищі вимоги до фахового рівня працівників усіх галузей. Саме тому стратегічним напрямом роботи Новосанжарського НВК зажди визначалася політехнізація навчального процесу, зміцнення зв’язку навчання з виробництвом. За основу взято принцип поєднання загальноосвітнього і політехнічного навчання. З цією метою особлива увага в школі приділяється вивченню фізики, математики,креслення, інформатики, технологічному профільному навчанню. Головним у концепції діяльності нашої школи є індивідуальний підхід у навчанні та вихованні дітей, враховується особистість учня, береться до уваги зацікавлення окремого школяра.Після закінчення школи значна частина випускників обов’язково пов’язують навчання з виробничою працею, зокрема, працюють водіями, швеями, майстрами художньої вишивки та ін. Але престижність інженерних та робітничих професій залишається низькою. Саме тому роль школи у підвищенні рівня технічної освіти значно підвищується.