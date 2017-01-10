DSpace
 

Детальніший пошук
Домівка
 
Перегляд
Фонди
та зібрання
Дати випуску
Автори
Заголовки
Теми
 
Зареєстрованим:
Оновлення на e-mail
Мій архів матеріалів
вхід зареєстрованим
користувачам
Обліковий запис
 
Про DSpace

DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Кафедри >
Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6982

Назва: Досвід реалізації політехнічної підготовки учнів у практиці Новосанжарського навчально-виховного комплексу
Автори: Решетило, М.І.
Ключові слова: політехнічна підготовка учнів
освіта Полтавщини
Новосанжарський навчально-виховний комплекс
технічна освіта
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Завдання, що стали перед Україною в розвитку соціально-економічного життя суспільства, вимагають значного піднесення культурно-технічного рівня, а це передусім вимагає вдосконалення системи освіти. Сьогодні важливо подбати про тісний зв’язок школи з життям. Поряд із загальноосвітніми учням сучасна школа зобов’язана дати технічні знання. Швидке зростання технічного рівня виробництва зумовлює дедалі вищі вимоги до фахового рівня працівників усіх галузей. Саме тому стратегічним напрямом роботи Новосанжарського НВК зажди визначалася політехнізація навчального процесу, зміцнення зв’язку навчання з виробництвом. За основу взято принцип поєднання загальноосвітнього і політехнічного навчання. З цією метою особлива увага в школі приділяється вивченню фізики, математики,креслення, інформатики, технологічному профільному навчанню. Головним у концепції діяльності нашої школи є індивідуальний підхід у навчанні та вихованні дітей, враховується особистість учня, береться до уваги зацікавлення окремого школяра.Після закінчення школи значна частина випускників обов’язково пов’язують навчання з виробничою працею, зокрема, працюють водіями, швеями, майстрами художньої вишивки та ін. Але престижність інженерних та робітничих професій залишається низькою. Саме тому роль школи у підвищенні рівня технічної освіти значно підвищується.
Опис: Решетило М. І. Досвід реалізації політехнічної підготовки учнів у практиці Новосанжарського навчально-виховного комплексу / М. І. Решетило // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 41-42.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6982
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
1 ї Решетило.pdf107,46 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Перегляд статистики

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 
Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок