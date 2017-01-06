Короткий огляд (реферат):

Механізмом технологічної коадаптації освітніх систем європейських країн є система ECTS (європейська кредитно-трансферна система), яка вважається організаційним документом наближення національних систем освіти і взаємовизнання кваліфікацій. В Україні еквівалентом ECTS є кредитно-модульна (трансферна) система організації навчального процесу (КМСОНП). Педагогічний експеримент з впровадження цієї системи на Україні почався у 2003 році. Відтоді на державному рівні, у суспільстві, серед науковців та освітян йдуть постійні дискусії щодо доцільності модернізації вищої освіти України за Болонськими принципами як і щодо законодавчо-нормативних, науково-методичних і організаційно-технологічних підходів до їх реалізації. Часто говорять про неможливість реалізації окремих принципів Болонського процесу у національній освіті з огляду на певні об’єктивні та суб’єктивні причини.