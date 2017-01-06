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15 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6967
|Назва:
|Проблеми інтеграції вищої освіти України до європейського простору вищої освіти
|Автори:
|Шаповалова, Л.В.
|Ключові слова:
|вища освіта
Європа
європейський простір
інтеграція
Болонський процес
|Дата публікації:
|2008
|Короткий огляд (реферат):
|Механізмом технологічної коадаптації освітніх систем європейських країн є система ECTS (європейська кредитно-трансферна система), яка вважається організаційним документом наближення національних систем освіти і взаємовизнання кваліфікацій. В Україні еквівалентом ECTS є кредитно-модульна (трансферна) система організації навчального процесу (КМСОНП). Педагогічний експеримент з впровадження цієї системи на Україні почався у 2003 році.
Відтоді на державному рівні, у суспільстві, серед науковців та освітян йдуть постійні дискусії щодо доцільності модернізації вищої освіти України за Болонськими принципами як і щодо законодавчо-нормативних, науково-методичних і організаційно-технологічних підходів до їх реалізації. Часто говорять про неможливість реалізації окремих принципів Болонського процесу у національній освіті з огляду на певні об’єктивні та суб’єктивні причини.
|Опис:
|Шаповалова Л. В. Проблеми інтеграції вищої освіти України до європейського простору вищої освіти / Л. В. Шаповалова // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 157-160.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6967
|Розташовується у зібраннях:
|15 Каришинські читання
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