Короткий огляд (реферат):

Останнім часом у практиці викладання хімії ігрові види діяльності, особливо елементи ділової гри набули значного поширення. Хоча серед дидактиків ще й досі немає єдиної думки про те, чи вважати елементи гри методом, чи організаційною формою діяльності, Вона поступово завойовує прихильність сучасних вчителів. На це є декілька причин. Елементи гри, змагання допомагають підтримувати інтерес учнів до предмету, що вивчається, спрямовують їхню увагу та мислення в єдине русло. Як наслідок, діти вивчають матеріал не примусово, а за власним бажанням, тому запам’ятовується він на довше і ґрунтовніше.