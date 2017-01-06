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15 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6966
|Назва:
|Залік з елементами ігрової діяльності
|Автори:
|Шевченко, Ю.В.
Магда, В.І.
|Ключові слова:
|гра
ігрові види діяльності
залік
|Дата публікації:
|2008
|Короткий огляд (реферат):
|Останнім часом у практиці викладання хімії ігрові види діяльності, особливо елементи ділової гри набули значного поширення. Хоча серед дидактиків ще й досі немає єдиної думки про те, чи вважати елементи гри методом, чи організаційною формою діяльності, Вона поступово завойовує прихильність
сучасних вчителів. На це є декілька причин. Елементи гри, змагання допомагають підтримувати інтерес учнів до предмету, що вивчається, спрямовують їхню увагу та мислення в єдине русло. Як наслідок, діти вивчають матеріал не примусово, а за власним бажанням, тому запам’ятовується він на довше і ґрунтовніше.
|Опис:
|Шевченко Ю. В. Залік з елементами ігрової діяльності / Ю. В. Шевченко, В. І. Магда // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 155-157.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6966
|Розташовується у зібраннях:
|15 Каришинські читання
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