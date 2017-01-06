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15 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6966

Назва: Залік з елементами ігрової діяльності
Автори: Шевченко, Ю.В.
Магда, В.І.
Ключові слова: гра
ігрові види діяльності
залік
Дата публікації: 2008
Короткий огляд (реферат): Останнім часом у практиці викладання хімії ігрові види діяльності, особливо елементи ділової гри набули значного поширення. Хоча серед дидактиків ще й досі немає єдиної думки про те, чи вважати елементи гри методом, чи організаційною формою діяльності, Вона поступово завойовує прихильність сучасних вчителів. На це є декілька причин. Елементи гри, змагання допомагають підтримувати інтерес учнів до предмету, що вивчається, спрямовують їхню увагу та мислення в єдине русло. Як наслідок, діти вивчають матеріал не примусово, а за власним бажанням, тому запам’ятовується він на довше і ґрунтовніше.
Опис: Шевченко Ю. В. Залік з елементами ігрової діяльності / Ю. В. Шевченко, В. І. Магда // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 155-157.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6966
Розташовується у зібраннях:15 Каришинські читання

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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