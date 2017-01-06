Короткий огляд (реферат):

Сучасний стан безпеки життєдіяльності характеризується невтішними даними. У світі на сьогоднішній день більше 500 млн. людей, що стали інвалідами в результаті нещасних випадків. Кожного дня на виробництві 20 тис. людей гинуть або травмуються. У світі щорічно відбувається 125 млн. нещасних випадків на виробництві, з них 200 тис. із смертельними наслідками.