|
DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Кафедри >
Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
15 Каришинські читання >
|
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6965
|Назва:
|Методика проведення практичних занять з безпеки життєдіяльності (з досвіду роботи кафедри валеології)
|Автори:
|Шахненко, В.І.
Кравцова, Т.Д.
|Ключові слова:
|практичні заняття
безпеки життєдіяльності
|Дата публікації:
|2008
|Короткий огляд (реферат):
|Сучасний стан безпеки життєдіяльності характеризується невтішними даними. У світі на сьогоднішній день більше 500 млн. людей, що стали інвалідами в результаті нещасних випадків. Кожного дня на виробництві 20 тис.
людей гинуть або травмуються. У світі щорічно відбувається 125 млн. нещасних випадків на виробництві, з них 200 тис. із смертельними наслідками.
|Опис:
|Шахненко В. І. Методика проведення практичних занять з безпеки життєдіяльності (з досвіду роботи кафедри валеології) / В. І. Шахтенко, Т. Д. Кравцова // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 152-155.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6965
|Розташовується у зібраннях:
|15 Каришинські читання
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.