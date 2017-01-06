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15 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6965

Назва: Методика проведення практичних занять з безпеки життєдіяльності (з досвіду роботи кафедри валеології)
Автори: Шахненко, В.І.
Кравцова, Т.Д.
Ключові слова: практичні заняття
безпеки життєдіяльності
Дата публікації: 2008
Короткий огляд (реферат): Сучасний стан безпеки життєдіяльності характеризується невтішними даними. У світі на сьогоднішній день більше 500 млн. людей, що стали інвалідами в результаті нещасних випадків. Кожного дня на виробництві 20 тис. людей гинуть або травмуються. У світі щорічно відбувається 125 млн. нещасних випадків на виробництві, з них 200 тис. із смертельними наслідками.
Опис: Шахненко В. І. Методика проведення практичних занять з безпеки життєдіяльності (з досвіду роботи кафедри валеології) / В. І. Шахтенко, Т. Д. Кравцова // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 152-155.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6965
Розташовується у зібраннях:15 Каришинські читання

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Файл Опис РозмірФормат
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