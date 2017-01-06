Короткий огляд (реферат):

Проблема дослідження ціннісних орієнтацій у підлітків залишається актуальною оскільки, по-перше, немає єдиного підходу до трактування поняття ціннісних орієнтацій; по-друге, кардинальні зміни в політичній, економічній, духовній сферах нашого суспільства спричиняють за собою радикальні зміни в ціннісних орієнтаціях і вчинках людей, що особливо яскраво проявляється у поведінці молоді. У соціально-психологічних і психолого-педагогічних дослідженнях вивчається структура і динаміка ціннісних орієнтацій особи в підлітковому віці, роль ціннісних орієнтацій в механізмі соціальної регуляції поведінки, взаємозв’язки ціннісних орієнтацій з індивідуально-типологічними властивостями особистості, з професійною спрямованістю, тощо.