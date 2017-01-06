|
DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Кафедри >
Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
15 Каришинські читання >
|
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6964
|Назва:
|До проблем впливу стилів виховання на становлення підліткових ціннісних орієнтацій у роботі вчителя-предметника
|Автори:
|Чайкіна, Н.О.
Кухарська, Т.М.
|Ключові слова:
|стиль виховання
виховання
вчитель-предметник
підліткові ціннісні орієнтації
ціннісні орієнтації
підлітки
|Дата публікації:
|2008
|Короткий огляд (реферат):
|Проблема дослідження ціннісних орієнтацій у підлітків залишається актуальною оскільки, по-перше, немає єдиного підходу до трактування поняття ціннісних орієнтацій; по-друге, кардинальні зміни в політичній, економічній, духовній сферах нашого суспільства спричиняють за собою радикальні зміни в ціннісних орієнтаціях і вчинках людей, що особливо яскраво проявляється у поведінці молоді. У соціально-психологічних і психолого-педагогічних дослідженнях вивчається структура і динаміка ціннісних орієнтацій особи в підлітковому віці, роль ціннісних орієнтацій в механізмі соціальної регуляції поведінки, взаємозв’язки ціннісних орієнтацій з індивідуально-типологічними властивостями особистості, з професійною спрямованістю, тощо.
|Опис:
|Чайкіна Н. О. До проблем впливу стилів виховання на становлення підліткових ціннісних орієнтацій у роботі вчителя-предметника / Н. О. Чайкіна, Т. М. Кухарська // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 149-152.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6964
|Розташовується у зібраннях:
|15 Каришинські читання
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.