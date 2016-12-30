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2016(36) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6945
|Назва:
|Лабіринти смислової невизначеності
|Автори:
|Усанова, Л.А.
|Ключові слова:
|рецензія
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|Людина ХХ сторіччя живе у просторі розмитих значень, невизначених пріоритетів, розпорошених цінностей, вона кочує лабіринтами мінливого світу у пошуках хоча б якоїсь визначеності. Ситуація змушує людину – мандрівника переосмислювати вчорашні буттєві основи та смислові орієнтири.
З огляду на сучасний соціально-антропологічний контекст феномен сенсу життя вимагає нового аналізу, а людина постає перед вимогою без передумов, самостійно та самочинно витворювати «нову розмітку поля» (Ф. Ніцше), в рамках якої має відбуватися визначення сенсу життя. Авторка Л. Сафонік наголошує, що «нова розмітка поля» передбачає значущість буттєвих смислів у конституюванні сенсу життя, передбачаючи свободу людини у просторі смислотворення.
|Опис:
|Усанова Л. А. Лабіринти смислової невизначеності / Л. А. Усанова // Філософські обрії. – 2016. – № 36. – С. 161–163. - Рец. на кн.: Лідія Сафонік. Буттєвість сенсу людського життя: [Монографія]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 350 с.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6945
|Розташовується у зібраннях:
|2016(36)
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