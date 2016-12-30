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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові видання >
Філософські обрії >
2016(36) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6945

Назва: Лабіринти смислової невизначеності
Автори: Усанова, Л.А.
Ключові слова: рецензія
Дата публікації: 2016
Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Короткий огляд (реферат): Людина ХХ сторіччя живе у просторі розмитих значень, невизначених пріоритетів, розпорошених цінностей, вона кочує лабіринтами мінливого світу у пошуках хоча б якоїсь визначеності. Ситуація змушує людину – мандрівника переосмислювати вчорашні буттєві основи та смислові орієнтири. З огляду на сучасний соціально-антропологічний контекст феномен сенсу життя вимагає нового аналізу, а людина постає перед вимогою без передумов, самостійно та самочинно витворювати «нову розмітку поля» (Ф. Ніцше), в рамках якої має відбуватися визначення сенсу життя. Авторка Л. Сафонік наголошує, що «нова розмітка поля» передбачає значущість буттєвих смислів у конституюванні сенсу життя, передбачаючи свободу людини у просторі смислотворення.
Опис: Усанова Л. А. Лабіринти смислової невизначеності / Л. А. Усанова // Філософські обрії. – 2016. – № 36. – С. 161–163. - Рец. на кн.: Лідія Сафонік. Буттєвість сенсу людського життя: [Монографія]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 350 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6945
Розташовується у зібраннях:2016(36)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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