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2016(36) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6945

Назва: Лабіринти смислової невизначеності Автори: Усанова, Л.А. Ключові слова: рецензія Дата публікації: 2016 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): Людина ХХ сторіччя живе у просторі розмитих значень, невизначених пріоритетів, розпорошених цінностей, вона кочує лабіринтами мінливого світу у пошуках хоча б якоїсь визначеності. Ситуація змушує людину – мандрівника переосмислювати вчорашні буттєві основи та смислові орієнтири. З огляду на сучасний соціально-антропологічний контекст феномен сенсу життя вимагає нового аналізу, а людина постає перед вимогою без передумов, самостійно та самочинно витворювати «нову розмітку поля» (Ф. Ніцше), в рамках якої має відбуватися визначення сенсу життя. Авторка Л. Сафонік наголошує, що «нова розмітка поля» передбачає значущість буттєвих смислів у конституюванні сенсу життя, передбачаючи свободу людини у просторі смислотворення. Опис: Усанова Л. А. Лабіринти смислової невизначеності / Л. А. Усанова // Філософські обрії. – 2016. – № 36. – С. 161–163. - Рец. на кн.: Лідія Сафонік. Буттєвість сенсу людського життя: [Монографія]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 350 с. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6945 Розташовується у зібраннях: 2016(36)



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