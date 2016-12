DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6935

Назва: Активна роль правосвідомості в правовій регламентації людської діяльності Автори: Кравченко, П.А. Ключові слова: громадянське суспільство

демократичні цінності

людина

особистість

право

правова культура

правосвідомість

правовий суб’єкт

правопорушення

самосвідомість Дата публікації: 2016 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): Доведено, що поряд з відображенням правової дійсності правосвідомість виконує активну функцію регулятора поведінки людей. Їй притаманна дієва роль в правовій регламентації людської діяльності на основі відображення і оцінки правових норм у свідомості кожної людини. Суттєвим елементом правосвідомості є впевненість громадян у необхідності права, правової держави, у дотриманні законності. Правосвідомість передбачає обов’язкове перетворення правових знань, ідей в особисту переконаність яка здійснює прямий вплив на вольову діяльність людини, на прийняття нею рішень, утримуючи від протиправних дій, що особливо важливо в процесі сучасного європейського вибору України як держави.

It is well-proven that along with the reflection of legal realitysense of justice performs the duty of regulator of behavior of people. proven that along with the reflection of legal realitysense of justice performs the duty of regulator of behavior of people. An active role is inherent him in legal regulation of human activity on the basis of reflection and estimation of legal norms in consciousness of everybody. The substantialelement of sense of justice is a confidence of citizens in thenecessity of right, legal state, in the observance of legality. Sense of justice supposes obligatory transformation of legal know ledge, ideas in the personal conviction that renders the direct affecting volitional activity of man, on an acceptance tothem decisions, stopping from wrongful actions, that it is especially important in the process of the modern European choice of Ukraine as state. Опис: Кравченко П. А. Активна роль правосвідомості в правовій регламентації людської діяльності / П. А. Кравченко // Філософські обрії. – 2016. – № 36. – С. 61–69. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6935



