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15 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6921
|Назва:
|Системність і наступність курсів з методики викладання біології
|Автори:
|Монастирська, С.С.
Коссак, Г.М.
Стахів, В.І.
|Ключові слова:
|методика викладання
біологія
системність
наступність
|Дата публікації:
|2008
|Короткий огляд (реферат):
|Система вищої освіти України відображає мету і завдання суспільства, зумовлена законами його розвитку і виражає політику держави, потреби суспільного розвитку в галузі освіти і виховання спеціалістів вищої кваліфікації.
Відповідно основними завданнями освіти, зокрема, педагогічної, є розробка визначальних напрямків навчально-виховного процесу й переходу від традиційної системи навчання й виховання до такої організації процесу, в
якому студент займає суб’єктну позицію, набуває досвід вироблення особистісних знань, поглядів, цінностей, конструктивного міжособистісного спілкування з іншими представниками студентської спільноти, організації соціально значущої діяльності й поведінки. У цьому контексті на особливу увагу заслуговує формування особистісних знань, умінь студентів у навчально-виховному процесі, як вагомої умови їхнього соціального й особистісного самовизначення, набуття ними власного досвіду пізнання діяльності.
|Опис:
|Монастирська С. С. Системність і наступність курсів з методики викладання біології / С. С. Монастирська, Г. М. Коссак, В. І. Стахів // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 119-121.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6921
|Розташовується у зібраннях:
|15 Каришинські читання
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