Короткий огляд (реферат):

Одним із найважливіших аспектів інтеграційних процесів, що відбуваються в європейському освітньому просторі, є запровадження нових технологій навчання. Такою технологією є кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП), яка сьогодні використовується у багатьох зарубіжних країнах та опановується вищими навчальними закладами України. Упровадження кредитно-модульної системи у вищій школі України має на меті – досягнення відповідності стандартам європейської системи освіти, яка виходить із знань, умінь та навичок, що є надбанням кожного молодого фахівця. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищій школі повинна забезпечувати стимулювання систематичної самостійної роботи студентів, підвищення об’єктивності оцінювання знань майбутніх спеціалістів, виявлення рівня розвитку їх творчих здібностей.