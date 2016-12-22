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15 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6919
|Назва:
|Європейські стандарти розвитку природничої освіти у вищій школі
|Автори:
|Куленко, О.А.
|Ключові слова:
|вища освіта
європейські стандарти
стандарт
природнича освіта
кредитно-модульна система
|Дата публікації:
|2008
|Короткий огляд (реферат):
|Одним із найважливіших аспектів інтеграційних процесів, що відбуваються в європейському освітньому просторі, є запровадження нових технологій навчання. Такою технологією є кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП), яка сьогодні використовується у багатьох зарубіжних країнах та опановується вищими навчальними закладами України.
Упровадження кредитно-модульної системи у вищій школі України має на меті – досягнення відповідності стандартам європейської системи освіти, яка виходить із знань, умінь та навичок, що є надбанням кожного молодого фахівця. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищій школі повинна забезпечувати стимулювання систематичної самостійної роботи студентів, підвищення об’єктивності оцінювання знань майбутніх спеціалістів, виявлення рівня розвитку їх творчих здібностей.
|Опис:
|Куленко О. А. Європейські стандарти розвитку природничої освіти у вищій школі / О. А. Куленко // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 115-117.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6919
|Розташовується у зібраннях:
|15 Каришинські читання
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