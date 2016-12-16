Короткий огляд (реферат):

Лабораторний практикум із зоології безхребетних є відповідною складовою частиною теоретичного курсу і успішне його проходження та виконання студентами слугує неодмінною умовою якісного засвоєння знань. Використання лабораторних зошитів з друкованою основою при вивченні циклу біологічних наук дозволяє полегшити роботу студентів, бо замість замальовування багатьох складних зоологічних та інших природних об’єктів пропонує працювати з готовими малюнками, схемами будови, підсумковими порівняльно-аналітичними таблицями. Завчасне знайомство студента зі структурою лабораторного заняття, запропонованою в такому зошиті, дозволяє краще теоретично підготуватись до виконання практичної частини. Зошит передбачає виконання певних підсумкових завдань, сприяє кращому опануванню специфічною термінологією. Такий підхід в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу дозволяє студентам більш інтенсивно засвоювати теоретичний матеріал, набувати практичних навичок та дає додаткові можливості підвищити свій рейтинг з навчальної дисципліни.