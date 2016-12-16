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15 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6913

Назва: Використання лабораторних зошитів з друкованою основою при викладанні зоології безхребетних у вищій школі
Автори: Закалюжний, В.М.
Паляниця, О.В.
Коваль, А.А.
Бажан, А.Г.
Ключові слова: зоологія
лабораторний практикум
зошит з друкованою основою
Дата публікації: 2008
Короткий огляд (реферат): Лабораторний практикум із зоології безхребетних є відповідною складовою частиною теоретичного курсу і успішне його проходження та виконання студентами слугує неодмінною умовою якісного засвоєння знань. Використання лабораторних зошитів з друкованою основою при вивченні циклу біологічних наук дозволяє полегшити роботу студентів, бо замість замальовування багатьох складних зоологічних та інших природних об’єктів пропонує працювати з готовими малюнками, схемами будови, підсумковими порівняльно-аналітичними таблицями. Завчасне знайомство студента зі структурою лабораторного заняття, запропонованою в такому зошиті, дозволяє краще теоретично підготуватись до виконання практичної частини. Зошит передбачає виконання певних підсумкових завдань, сприяє кращому опануванню специфічною термінологією. Такий підхід в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу дозволяє студентам більш інтенсивно засвоювати теоретичний матеріал, набувати практичних навичок та дає додаткові можливості підвищити свій рейтинг з навчальної дисципліни.
Опис: Закалюжний В. М. Використання лабораторних зошитів з друкованою основою при викладанні зоології безхребетних у вищій школі / В. М. Закалюжний, О. В. Паляниця, А. А. Коваль, А. Г. Бажан // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 102-105.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6913
Розташовується у зібраннях:15 Каришинські читання

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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