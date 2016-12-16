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15 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6912
|Назва:
|Інтеграція – складова частина при вивченні хімії
|Автори:
|Джурка, Г.Ф.
Цимбал, О.
|Ключові слова:
|інтеграція
хімія
|Дата публікації:
|2008
|Короткий огляд (реферат):
|Предметна система викладання наук дає учням широкі, але мозаїчні знання про навколишній світ, суспільство та місце людини в ньому, що порушує наукову картину світу. Особливістю сучасної науки є інтеграція – прагнення до об’єднання теоретичних знань у цілісну систему, формування в учнів систематизованих знань, умінь і навичок. Оновлення змісту освіти має полягати саме в інтеграції – об’єднанні знань, а відповідно умінь і навичок, у певну цілісність.
Інтеграція є інноваційним підходом до удосконалення процесу навчання. В школі запроваджуються інтегровані уроки, на яких поєднуються знання з близьких за змістом предметів, що сприяє цілісності здобутих знань. Принцип міжпредметних зв’язків передбачає, щоб знання і уміння, набуті під час вивчення суміжних предметів, ставали опорними при засвоєнні нового матеріалу, особливо при формуванні хімічних понять, а також при узагальненні знань.
|Опис:
|Джурка Г. Ф. Інтеграція – складова частина при вивченні хімії / Г. Ф. Джурка, О. Цимбал // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 98-102.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6912
|Розташовується у зібраннях:
|15 Каришинські читання
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