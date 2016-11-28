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2016(1) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6830

Назва: Олімпійські перемоги студентів-філологів Автори: Ленська, С.В. Ключові слова: студенти

олімпіада Дата публікації: 2016 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): У буянні свіжого, молодого листя, в розмаї юної весни Полтавщина об’єднала молодь з усіх куточків нашої держави. Упродовж 19–23 квітня 2016 року – ось уже третій рік поспіль – Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка приймав ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови та літе- ратури. Організаторами проведення почесного й відповідального заходу стали кафедри української мови й української літератури. Опис: Ленська С. В. Олімпійські перемоги студентів-філологів / С. В. Ленська // Рідний край : альм. Полтав. нац. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава, 2016. – №1 (34). – С. 200–201. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6830 Розташовується у зібраннях: 2016(1)



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