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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6830
|Назва:
|Олімпійські перемоги студентів-філологів
|Автори:
|Ленська, С.В.
|Ключові слова:
|студенти
олімпіада
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|У буянні свіжого, молодого листя, в розмаї юної весни Полтавщина об’єднала молодь з усіх куточків нашої держави. Упродовж 19–23 квітня 2016 року – ось уже третій рік поспіль – Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка приймав ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови та літе-
ратури. Організаторами проведення почесного й відповідального заходу стали кафедри української мови й української літератури.
|Опис:
|Ленська С. В. Олімпійські перемоги студентів-філологів / С. В. Ленська // Рідний край : альм. Полтав. нац. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава, 2016. – №1 (34). – С. 200–201.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6830
|Розташовується у зібраннях:
|2016(1)
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