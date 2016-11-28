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2016(1) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6829
|Назва:
|Страсті за Мазепою: повернення ясновельможного пана гетьмана до української Полтави
|Автори:
|Шебеліст, С.В.
|Ключові слова:
|Іван Мазепа
гетьман
пам’ятник
Полтава
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|Більше десяти років, починаючи з 2003-го, в Полтаві тривала епопея зі встановленням пам’ятника гетьманові Івану Мазепі. З цією ініціативою виступила патріотична громадськість міста, згуртована переважно довкола осередків товариства «Просвіти» й Народного Руху України. Міська влада, однак, сприймала ідею без особливого ентузіазму, вважаючи, що такі монументи «суперечливим» історичним постатям не на часі.
Чиновники твердили, що такі мазепинського питання «національно-стурбованими» активістами буцімто роз’єднуватиме полтавську громаду й напружуватиме політичну обстановку в затишному місті в самому серці України. «Воно, – як влучно зауважив письменник Юрій Андрухович у «Лексиконі інтимних міст», – б’ється дещо сповільнено і не любить занадто часто хвилюватися. Воно таке, яким і належить бути українському серцю – добре, сліпе, м’яке й дещо ожиріле».
|Опис:
|Шебеліст С. В. Страсті за Мазепою: повернення ясновельможного пана гетьмана до української Полтави / С. В. Шебеліст // Рідний край : альм. Полтав. нац. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава, 2016. – №1 (34). – С. 195–199.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6829
|Розташовується у зібраннях:
|2016(1)
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