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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові видання >
Рідний край >
2016(1) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6829

Назва: Страсті за Мазепою: повернення ясновельможного пана гетьмана до української Полтави
Автори: Шебеліст, С.В.
Ключові слова: Іван Мазепа
гетьман
пам’ятник
Полтава
Дата публікації: 2016
Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Короткий огляд (реферат): Більше десяти років, починаючи з 2003-го, в Полтаві тривала епопея зі встановленням пам’ятника гетьманові Івану Мазепі. З цією ініціативою виступила патріотична громадськість міста, згуртована переважно довкола осередків товариства «Просвіти» й Народного Руху України. Міська влада, однак, сприймала ідею без особливого ентузіазму, вважаючи, що такі монументи «суперечливим» історичним постатям не на часі. Чиновники твердили, що такі мазепинського питання «національно-стурбованими» активістами буцімто роз’єднуватиме полтавську громаду й напружуватиме політичну обстановку в затишному місті в самому серці України. «Воно, – як влучно зауважив письменник Юрій Андрухович у «Лексиконі інтимних міст», – б’ється дещо сповільнено і не любить занадто часто хвилюватися. Воно таке, яким і належить бути українському серцю – добре, сліпе, м’яке й дещо ожиріле».
Опис: Шебеліст С. В. Страсті за Мазепою: повернення ясновельможного пана гетьмана до української Полтави / С. В. Шебеліст // Рідний край : альм. Полтав. нац. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава, 2016. – №1 (34). – С. 195–199.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6829
Розташовується у зібраннях:2016(1)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Schebelist1.pdf637,19 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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