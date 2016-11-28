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2016(1) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6828

Назва: Наукове осмислення творчої постаті письменника-земляка Автори: Білик, Г.М. Ключові слова: рецензія

Олесь Ульяненко Дата публікації: 2016 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): Письменника Олеся Ульяненка (1962–2010), який народився і виріс у місті Хоролі на Полтавщині, не оминають увагою критики й дослідники літератури, присвячуючи його творчості численні рецензії та статті, осмислюючи поезію, прозу, есеїстику майстра пера в дисертаціях, до того ж не тільки в Україні. Упродовж останніх п’яти років побачили світ дві меморіальні книги про художника слова – «Олесь Ульяненко. Без цензури : інтерв’ю» (К. : Махаон-Україна, 2011) та «У знятому на плівку дні : Олесь Ульяненко у спогадах» (К. : Український пріоритет, 2012). І ось найсвіжіша новина: нарешті з’явилася перша монографічна наукова (нехай поки що й науково-популярна) розвідка про нашого кра- янина – «Самітний геній: Олесь Ульяненко : літературний портрет» (К. : Академвидав, 2016). Її авторка Ольга Пуніна – доцент кафедри теорії та історії української і світової літератури Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця) й однин із найбільш ретельних і послідовних сьогодні (такий висновок робимо, ознайомившись із працею) українських ульяненкознавців. Опис: Білик Г. М. Наукове осмислення творчої постаті письменника-земляка / Г. М. Білик // Рідний край : альм. Полтав. нац. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава, 2016. – №1 (34). – С. 191–194. - Рец. на кн.: Пуніна О. Самітний геній: Олесь Ульяненко : літературний портрет / Ольга Пуніна. – К. : Академвидав, 2016. – 288 с. – (Серія «Життя і слово») URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6828 Розташовується у зібраннях: 2016(1)



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