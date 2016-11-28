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2016(1) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6828
|Назва:
|Наукове осмислення творчої постаті письменника-земляка
|Автори:
|Білик, Г.М.
|Ключові слова:
|рецензія
Олесь Ульяненко
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|Письменника Олеся Ульяненка (1962–2010), який народився і виріс у місті Хоролі на
Полтавщині, не оминають увагою критики й дослідники літератури, присвячуючи його творчості численні рецензії та статті, осмислюючи поезію, прозу, есеїстику майстра пера
в дисертаціях, до того ж не тільки в Україні. Упродовж останніх п’яти років побачили світ дві меморіальні книги про художника слова – «Олесь Ульяненко. Без цензури : інтерв’ю» (К. : Махаон-Україна, 2011) та «У знятому на плівку дні : Олесь Ульяненко у спогадах» (К. : Український пріоритет, 2012). І ось найсвіжіша новина: нарешті з’явилася перша монографічна наукова (нехай поки що й науково-популярна) розвідка про нашого кра-
янина – «Самітний геній: Олесь Ульяненко : літературний портрет» (К. : Академвидав, 2016). Її авторка Ольга Пуніна – доцент кафедри теорії та історії української і світової літератури Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця) й однин із найбільш ретельних і послідовних сьогодні (такий висновок робимо, ознайомившись із працею) українських ульяненкознавців.
|Опис:
|Білик Г. М. Наукове осмислення творчої постаті письменника-земляка / Г. М. Білик // Рідний край : альм. Полтав. нац. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава, 2016. – №1 (34). – С. 191–194. - Рец. на кн.: Пуніна О. Самітний геній: Олесь Ульяненко : літературний портрет /
Ольга Пуніна. – К. : Академвидав, 2016. – 288 с. – (Серія «Життя і слово»)
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6828
|Розташовується у зібраннях:
|2016(1)
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