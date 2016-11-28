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2016(1) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6827
|Назва:
|Метафорика «Птахокардії», або «Ordo Amoris» Світлани-Майї Залізняк
|Автори:
|Завідняк, Б.
|Ключові слова:
|поезія
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|Чиста жива поезія – у відтінках, гамах кольорів, доторках до душі… немовби обминає нас флером чарівної Музи: то пригубить до нестями, то пожурить до сліз, то пропече душу тривожним
неспокоєм – бо не дає приспати пульсуючий нерв поета, знайшовши його в сьогоденні за віком, за
фахом, за саном – та все ж відпускає в реальний світ. Місія поезії – кликати, вести, запалювати крилатими формулюваннями смолоскип правди, щоб чистим її словом очищувати і облагороднювати
людське єство. І добре, коли такими якостями володіє сам поет. Про таких говоримо – у них на ночівлі сама Поезія. Коли ж сам катарсис із царини поетики. Ще Аристотель це збагнув і віддав перевагу поезії над іншими улюбленими предметами: метафізикою та історією.
|Опис:
|Завідняк Ю. Метафорика «Птахокардії», або «Ordo Amoris» Світлани-Майї Залізняк / Ю. Завідняк // Рідний край : альм. Полтав. нац. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава, 2016. – №1 (34). – С. 187–190.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6827
|Розташовується у зібраннях:
|2016(1)
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