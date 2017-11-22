Короткий огляд (реферат):

Спілкування - основа педагогічного процесу, що базується на міжособистісній взаємодії, і, як наслідок, часто породжує конфліктність стосунків. Невміння правляти конфліктами, знаходити оптимальні засоби та способи їх запобігання негативно впливає на учасників педагогічної взаємодії. Тому актуальною стає проблема вирізнення шляхів запобігання педагогічних конфліктів.