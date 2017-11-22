|
DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Кафедри >
Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
18 Каришинські читання >
|
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8465
|Назва:
|Тренінг як запорука безконфліктного спілкування
|Автори:
|Сідаченко, В.А.
|Ключові слова:
|педагогічний конфлікт
педагогічна взаємодія
спілкування
педагогічний коллектив
безконфліктне спілкування
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Спілкування - основа педагогічного процесу, що базується на міжособистісній взаємодії, і, як наслідок, часто породжує конфліктність стосунків. Невміння правляти конфліктами, знаходити оптимальні засоби та способи їх запобігання негативно впливає на учасників педагогічної взаємодії. Тому актуальною стає проблема вирізнення шляхів запобігання педагогічних конфліктів.
|Опис:
|Сідаченко В. А. Тренінг як запорука безконфліктного спілкування / В. А. Сідаченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 464-465.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8465
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.