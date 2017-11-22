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18 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8465

Назва: Тренінг як запорука безконфліктного спілкування
Автори: Сідаченко, В.А.
Ключові слова: педагогічний конфлікт
педагогічна взаємодія
спілкування
педагогічний коллектив
безконфліктне спілкування
Дата публікації: 2011
Короткий огляд (реферат): Спілкування - основа педагогічного процесу, що базується на міжособистісній взаємодії, і, як наслідок, часто породжує конфліктність стосунків. Невміння правляти конфліктами, знаходити оптимальні засоби та способи їх запобігання негативно впливає на учасників педагогічної взаємодії. Тому актуальною стає проблема вирізнення шляхів запобігання педагогічних конфліктів.
Опис: Сідаченко В. А. Тренінг як запорука безконфліктного спілкування / В. А. Сідаченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 464-465.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8465
Розташовується у зібраннях:18 Каришинські читання

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