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18 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8250

Назва: Тренінг як організаційна форма навчально-виховної роботи
Автори: Страшко, С.В.
Сліва, М.
Калюжний, Я.
Ключові слова: тренінг в освіті
тренінгові технології
процес навчання
тренінг
види тренінгу
життєві компетенції
навчально-виховна робота
Дата публікації: 2011
Короткий огляд (реферат): Останнім часом тренінгові технології впроваджуються в процес навчання у вищих навчальних закладах і певні їх елементи з' являються на уроках в загальноосвітніх школах. Особливо активно тренінгові методики використовуються в тих випадках, коли процес навчання спрямований не на накопичення наукової інформації, а на формування життєвих навичок і компетенцій. Тому саме тренінгові технології мають бути основою процесу навчання на уроках основ здоров'я, валеології та безпеки життєдіяльності в школі.
Опис: Страшко С. В. Тренінг як організаційна форма навчально-виховної роботи / С. В. Страшко, М. Сліва, Я. Калюжний // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 209-211.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8250
Розташовується у зібраннях:18 Каришинські читання

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