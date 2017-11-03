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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8250
|Назва:
|Тренінг як організаційна форма навчально-виховної роботи
|Автори:
|Страшко, С.В.
Сліва, М.
Калюжний, Я.
|Ключові слова:
|тренінг в освіті
тренінгові технології
процес навчання
тренінг
види тренінгу
життєві компетенції
навчально-виховна робота
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Останнім часом тренінгові технології впроваджуються в процес навчання у вищих навчальних закладах і певні їх елементи з' являються на уроках в загальноосвітніх школах. Особливо активно тренінгові методики використовуються в тих випадках, коли процес навчання спрямований не на накопичення наукової інформації, а на формування життєвих навичок і компетенцій.
Тому саме тренінгові технології мають бути основою процесу навчання на уроках основ здоров'я, валеології та безпеки життєдіяльності в школі.
|Опис:
|Страшко С. В. Тренінг як організаційна форма навчально-виховної роботи / С. В. Страшко, М. Сліва, Я. Калюжний // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 209-211.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8250
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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