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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8464
|Назва:
|Роль менеджера в процесі управління конфліктами
|Автори:
|Руденко, А.С.
|Ключові слова:
|управління конфліктами
конфлікт
улагодження конфліктів
керівник
проектний менеджер
конфліктні умови
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|В улагоджуванні конфліктів, управлінні поведінкою персоналу в конфліктних ситуаціях винятковою, вирішальною вважається роль керівника. Це зумовлено тим, що керівник будь-якого рангу й рівня є особою, яка з погляду свого службового становища зацікавлена як у підтриманні конфліктів функціонально-позитивної спрямованості, що йдуть на користь загальній справі, так і в запобіганні, найшвидшому подоланні деструктивних конфліктів, що завдають своїми негативними наслідками шкоди спільній роботі. Керівника зазвичай наділено певними повноваженнями, він володіє певним обсягом влади.
|Опис:
|Руденко А. С. Роль менеджера в процесі управління конфліктами / А. С. Руденко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 463-464.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8464
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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