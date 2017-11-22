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Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна >
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18 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8464

Назва: Роль менеджера в процесі управління конфліктами
Автори: Руденко, А.С.
Ключові слова: управління конфліктами
конфлікт
улагодження конфліктів
керівник
проектний менеджер
конфліктні умови
Дата публікації: 2011
Короткий огляд (реферат): В улагоджуванні конфліктів, управлінні поведінкою персоналу в конфліктних ситуаціях винятковою, вирішальною вважається роль керівника. Це зумовлено тим, що керівник будь-якого рангу й рівня є особою, яка з погляду свого службового становища зацікавлена як у підтриманні конфліктів функціонально-позитивної спрямованості, що йдуть на користь загальній справі, так і в запобіганні, найшвидшому подоланні деструктивних конфліктів, що завдають своїми негативними наслідками шкоди спільній роботі. Керівника зазвичай наділено певними повноваженнями, він володіє певним обсягом влади.
Опис: Руденко А. С. Роль менеджера в процесі управління конфліктами / А. С. Руденко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 463-464.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8464
Розташовується у зібраннях:18 Каришинські читання

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