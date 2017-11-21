DSpace
 

Детальніший пошук
Домівка
 
Перегляд
Фонди
та зібрання
Дати випуску
Автори
Заголовки
Теми
 
Зареєстрованим:
Оновлення на e-mail
Мій архів матеріалів
вхід зареєстрованим
користувачам
Обліковий запис
 
Про DSpace

DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Кафедри >
Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
18 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8453

Назва: Формування підприємницьких ідей методом морфологічного аналізу в освітньому менеджменті
Автори: Губа, Т.М.
Ключові слова: підприємницькі ідеї
менеджмент
морфологічна матриця ідеї
стратегічне планування
формування підприємницьких ідей
Дата публікації: 2011
Короткий огляд (реферат): Формування підприємницьких ідей – дуже важливе завдання менеджменту. При цьому під підприємницькою ідеєю можна розуміти те, що підприємець бачить як засіб задоволення явної, неявної або уявної потреби потенційного споживача. Підприємницька ідея – об'єкт творчості, а її формування є повною мірою об'єктом додатка методів розв’язку творчих завдань. Для формування підприємницької ідеї можуть використовуватися в принципі будь які технології. Але для підприємця важливо мати портфель бізнес-ідей, тому найбільшою мірою для вирішення цього завдання підходить метод морфологічного аналізу.
Опис: Губа Т. М. Формування підприємницьких ідей методом морфологічного аналізу в освітньому менеджменті / Т. М. Губа // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 445-448.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8453
Розташовується у зібраннях:18 Каришинські читання

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
214.pdf170,51 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Перегляд статистики

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 
Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок