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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8453
|Назва:
|Формування підприємницьких ідей методом морфологічного аналізу в освітньому менеджменті
|Автори:
|Губа, Т.М.
|Ключові слова:
|підприємницькі ідеї
менеджмент
морфологічна матриця ідеї
стратегічне планування
формування підприємницьких ідей
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Формування підприємницьких ідей – дуже важливе завдання менеджменту. При цьому під підприємницькою ідеєю можна розуміти те, що підприємець бачить як засіб задоволення явної, неявної або уявної потреби потенційного споживача. Підприємницька ідея – об'єкт творчості, а її формування є повною мірою об'єктом додатка методів розв’язку творчих завдань.
Для формування підприємницької ідеї можуть використовуватися в принципі будь які технології. Але для підприємця важливо мати портфель бізнес-ідей, тому найбільшою мірою для вирішення цього завдання підходить метод морфологічного аналізу.
|Опис:
|Губа Т. М. Формування підприємницьких ідей методом морфологічного аналізу в освітньому менеджменті / Т. М. Губа // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 445-448.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8453
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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