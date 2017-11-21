Короткий огляд (реферат):

Формування підприємницьких ідей – дуже важливе завдання менеджменту. При цьому під підприємницькою ідеєю можна розуміти те, що підприємець бачить як засіб задоволення явної, неявної або уявної потреби потенційного споживача. Підприємницька ідея – об'єкт творчості, а її формування є повною мірою об'єктом додатка методів розв’язку творчих завдань. Для формування підприємницької ідеї можуть використовуватися в принципі будь які технології. Але для підприємця важливо мати портфель бізнес-ідей, тому найбільшою мірою для вирішення цього завдання підходить метод морфологічного аналізу.