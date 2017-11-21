Короткий огляд (реферат):

Сучасне уявлення про логістику сильно відрізняється від оригінального. Якщо раніше термін описував фізичний рух сировини і товарів, то тепер він включає планування, закупки, транспортуванняя та зберіганняя. Подальшим розвитком логістики є термін управління ланцюгом поставоку (Supply Chain Managementt), що є свідченням зростаючого розуміння компаніями важливостi координації всіх функцій і бізнес процесів.