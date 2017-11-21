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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8452
|Назва:
|Логістика як управлінська спеціальність
|Автори:
|Глебездін, М.Ю.
|Ключові слова:
|логіст
логістика
логістична система управління
управління підприємством
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Сучасне уявлення про логістику сильно
відрізняється від оригінального. Якщо раніше термін описував фізичний рух
сировини і товарів, то тепер він включає планування, закупки, транспортуванняя та зберіганняя. Подальшим розвитком логістики є термін управління ланцюгом поставоку (Supply Chain Managementt), що є свідченням зростаючого розуміння компаніями важливостi координації всіх функцій і бізнес процесів.
|Опис:
|Глебездін М. Ю. Логістика як управлінська спеціальність / М. Ю. Глебездін // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 444-445.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8452
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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