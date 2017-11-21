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18 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8451

Назва: Політичний менеджмент виборчої кампанії
Автори: Гилюн, Л.В.
Ключові слова: менеджент
політичний менеджент
виборча кампанія
предвиборча кампанія
управління виборчою кампанією
Дата публікації: 2011
Короткий огляд (реферат): Процес організації й проведення виборчої кампанії політичного лідера надзвичайно складний. Він потребує не лише значних матеріальних і фінансових ресурсів, відповідного політичного капіталу лідера та його інтелектуального потенціалу, а й добре зорганізованої, згуртованої команди професіоналів у галузі політичних технологій, політології, соціології, соціальної психології та менеджменту.
Опис: Гилюн Л. В. Політичний менеджмент виборчої кампанії / Л. В. Гилюн // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 442-444.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8451
Розташовується у зібраннях:18 Каришинські читання

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Файл Опис РозмірФормат
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