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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8451
|Назва:
|Політичний менеджмент виборчої кампанії
|Автори:
|Гилюн, Л.В.
|Ключові слова:
|менеджент
політичний менеджент
виборча кампанія
предвиборча кампанія
управління виборчою кампанією
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Процес організації й проведення виборчої кампанії політичного лідера
надзвичайно складний. Він потребує не лише значних матеріальних і фінансових ресурсів, відповідного політичного капіталу лідера та його інтелектуального
потенціалу, а й добре зорганізованої, згуртованої команди професіоналів у
галузі політичних технологій, політології, соціології, соціальної психології та
менеджменту.
|Опис:
|Гилюн Л. В. Політичний менеджмент виборчої кампанії / Л. В. Гилюн // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 442-444.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8451
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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