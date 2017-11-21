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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8450
|Назва:
|Социальный педагог как социальный менеджер
|Автори:
|Санникова, Н.Г.
|Ключові слова:
|социальный педагог
социальный менеджер
профессия социальный педагог
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Специальность «Социальный педагог» имеет свою специфику в силу особенностей социально-педагогической деятельности, отличающейся многообразием видов и направлений. У социального педагога несколько иные цели и задачи, нежели у школьного учителя или классного руководителя, иные технологии работы с людьми, да и сам людской контингент далеко не однозначен.
|Опис:
|Санникова Н. Г. Социальный педагог как социальный менеджер / Н. Г. Санникова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 439-442.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8450
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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