Короткий огляд (реферат):

Специальность «Социальный педагог» имеет свою специфику в силу особенностей социально-педагогической деятельности, отличающейся многообразием видов и направлений. У социального педагога несколько иные цели и задачи, нежели у школьного учителя или классного руководителя, иные технологии работы с людьми, да и сам людской контингент далеко не однозначен.