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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8387
|Назва:
|Сучасна класифікація навчальних посібників з географії для учнів основної школи
|Автори:
|Кобернік, С.Г.
|Ключові слова:
|класифікація посібників з географії
види навчальних посібників з географії
основна школа
навчальний процес з географії
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Сучасний спектр навчальних посібників з географії для школяра досить різноманітний. З кожним роком з’являються нові різновиди навчальних посібників з географії для 6-9 класів, які розрізняються за своїм призначенням,
змістовим наповненням, поєднанням матеріалів та рубрик, формою подання тощо. У зв’язку з цим, актуальною є проблема класифікації та методичної характеристики існуючих посібників з географії для учнів основної школи.
|Опис:
|Кобернік С. Г. Сучасна класифікація навчальних посібників з географії для учнів основної школи / С. Г. Кобернік // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 315-317.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8387
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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