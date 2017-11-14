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18 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8387

Назва: Сучасна класифікація навчальних посібників з географії для учнів основної школи
Автори: Кобернік, С.Г.
Ключові слова: класифікація посібників з географії
види навчальних посібників з географії
основна школа
навчальний процес з географії
Дата публікації: 2011
Короткий огляд (реферат): Сучасний спектр навчальних посібників з географії для школяра досить різноманітний. З кожним роком з’являються нові різновиди навчальних посібників з географії для 6-9 класів, які розрізняються за своїм призначенням, змістовим наповненням, поєднанням матеріалів та рубрик, формою подання тощо. У зв’язку з цим, актуальною є проблема класифікації та методичної характеристики існуючих посібників з географії для учнів основної школи.
Опис: Кобернік С. Г. Сучасна класифікація навчальних посібників з географії для учнів основної школи / С. Г. Кобернік // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 315-317.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8387
Розташовується у зібраннях:18 Каришинські читання

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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