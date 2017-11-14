Короткий огляд (реферат):

Сучасний спектр навчальних посібників з географії для школяра досить різноманітний. З кожним роком з’являються нові різновиди навчальних посібників з географії для 6-9 класів, які розрізняються за своїм призначенням, змістовим наповненням, поєднанням матеріалів та рубрик, формою подання тощо. У зв’язку з цим, актуальною є проблема класифікації та методичної характеристики існуючих посібників з географії для учнів основної школи.