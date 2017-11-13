Короткий огляд (реферат):

Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів залежить не лише від форм та методів навчання, але й від належного навчально-методичного забезпечення. Для вивчення хімії у професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ) рекомендується використовувати програму рівня стандарту і підручники для загальноосвітніх навчальних закладів.