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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8372
|Назва:
|Навчально-методичне забезпечення професійно орієнтованого навчання хімії в ПТНЗ кулінарного профілю
|Автори:
|Блажко, А.В.
|Ключові слова:
|вивчення хімії в ПТНЗ
професійно орієнтоване навчання
навчання хімії в ПТНЗ
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів залежить не лише
від форм та методів навчання, але й від належного навчально-методичного
забезпечення. Для вивчення хімії у професійно-технічних навчальних закладах
(ПТНЗ) рекомендується використовувати програму рівня стандарту і підручники
для загальноосвітніх навчальних закладів.
|Опис:
|Блажко А. В. Навчально-методичне забезпечення професійно орієнтованого навчання хімії в ПТНЗ кулінарного профілю / А. В. Блажко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 295-296.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8372
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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