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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8340
|Назва:
|Дослідження проблем управління діяльністю дитячо-юнацького об'єднання
|Автори:
|Ярош, Л.В.
|Ключові слова:
|дитячо-юнацькі об'єднання
методика Н. Сас
педагогічно організована діяльність
молодіжні об'єднання
методика Р. Повилейка
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Важливим в дослідженні питань молодіжних об’єднань являється діагностичний етап, в тому числі і з проблем управління.
Оскільки педагогічна взаємодія у дитячо-юнацьких об’єднаннях опосередкована спільною діяльністю її суб’єктів, виникла необхідність окремо діагностувати діяльність. Дослідження проблем управління діяльністю дитячо-юнацького об’єднання на прикладі "Козацької республіки" (Кіш ім. І.С.Мазепи) ЗОШ № 7 м.Полтави проводилося на базі 5-го класу. «Козацька республіка» (кіш імені І.Мазепи) – самодіяльна дитяча організація, що будує свою роботу на принципах добровільності, демократії, самоврядування.
|Опис:
|Ярош Л. В. Дослідження проблем управління діяльністю дитячо-юнацького об'єднання / Л. В. Ярош // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 266-269.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8340
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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