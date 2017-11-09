Короткий огляд (реферат):

Важливим в дослідженні питань молодіжних об’єднань являється діагностичний етап, в тому числі і з проблем управління. Оскільки педагогічна взаємодія у дитячо-юнацьких об’єднаннях опосередкована спільною діяльністю її суб’єктів, виникла необхідність окремо діагностувати діяльність. Дослідження проблем управління діяльністю дитячо-юнацького об’єднання на прикладі "Козацької республіки" (Кіш ім. І.С.Мазепи) ЗОШ № 7 м.Полтави проводилося на базі 5-го класу. «Козацька республіка» (кіш імені І.Мазепи) – самодіяльна дитяча організація, що будує свою роботу на принципах добровільності, демократії, самоврядування.