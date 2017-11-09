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18 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8340

Назва: Дослідження проблем управління діяльністю дитячо-юнацького об'єднання
Автори: Ярош, Л.В.
Ключові слова: дитячо-юнацькі об'єднання
методика Н. Сас
педагогічно організована діяльність
молодіжні об'єднання
методика Р. Повилейка
Дата публікації: 2011
Короткий огляд (реферат): Важливим в дослідженні питань молодіжних об’єднань являється діагностичний етап, в тому числі і з проблем управління. Оскільки педагогічна взаємодія у дитячо-юнацьких об’єднаннях опосередкована спільною діяльністю її суб’єктів, виникла необхідність окремо діагностувати діяльність. Дослідження проблем управління діяльністю дитячо-юнацького об’єднання на прикладі "Козацької республіки" (Кіш ім. І.С.Мазепи) ЗОШ № 7 м.Полтави проводилося на базі 5-го класу. «Козацька республіка» (кіш імені І.Мазепи) – самодіяльна дитяча організація, що будує свою роботу на принципах добровільності, демократії, самоврядування.
Опис: Ярош Л. В. Дослідження проблем управління діяльністю дитячо-юнацького об'єднання / Л. В. Ярош // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 266-269.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8340
Розташовується у зібраннях:18 Каришинські читання

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