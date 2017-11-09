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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8338
|Назва:
|Формування творчої особистості вчителя при проведенні польового експерименту
|Автори:
|Федорова, А.А.
|Ключові слова:
|особистість вчителя
польові дослідження
творчий учитель
формування особистості вчителя
педагогічна творчість
польовий експеримент
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Найбільш яскраво й ефективно може здійснюватися формування творчих здібностей вчителя при проведенні польових експериментів. Оскільки при цьому вчитель повинен реалізувати весь свій творчий та науковий потенціал для обдумування, правильної організації ділянок, посадки досліджуваних об’єктів, здійснення необхідних фенологічних спостережень (в залежності від предмету і об’єкта дослідження) і, в решті решт, формулювання висновків проведеного дослідження та його оформлення.
|Опис:
|Федорова А. А. Формування творчої особистості вчителя при проведенні польового експерименту / А. А. Федорова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 263-264.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8338
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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