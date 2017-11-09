Короткий огляд (реферат):

Найбільш яскраво й ефективно може здійснюватися формування творчих здібностей вчителя при проведенні польових експериментів. Оскільки при цьому вчитель повинен реалізувати весь свій творчий та науковий потенціал для обдумування, правильної організації ділянок, посадки досліджуваних об’єктів, здійснення необхідних фенологічних спостережень (в залежності від предмету і об’єкта дослідження) і, в решті решт, формулювання висновків проведеного дослідження та його оформлення.