Короткий огляд (реферат):

Комп'ютер є основним помічником для вчителя при підготовці до роботи, так як він виступає джерелом навчальної інформації, оскільки наукові та інформаційні сайти постачають нову інформацію для складання конспектів та дидактичних матеріалів; виступає наочним посібником. Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Зокрема стає більш швидким процес запису визначень, теорій, законів, хімічних та біологічних процесів.