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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8337
|Назва:
|Можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні хімії та біології
|Автори:
|Субботіна, Н.І.
Резнікова, Л.Ч.
|Ключові слова:
|інформаційно-комунікаційні технології навчання
вивчення хімії
вивчення біології
підготовка до уроку
мультимедійні засоби навчання
комп'ютер на уроці
сучасна освіта в школі
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Комп'ютер є основним помічником для вчителя при підготовці до роботи,
так як він виступає джерелом навчальної інформації, оскільки наукові та інформаційні сайти постачають нову інформацію для складання конспектів та дидактичних матеріалів; виступає наочним посібником. Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Зокрема стає більш швидким процес запису визначень, теорій, законів, хімічних та біологічних процесів.
|Опис:
|Субботіна Н. І. Можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні хімії та біології / Н. І. Субботіна, Л. Ч. Резнікова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 261-262.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8337
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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