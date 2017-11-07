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2017(17) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8304

Назва: Створення інноваційного освітнього середовища у підготовці майбутнього вчителя сучасними мультимедійними засобами навчання Автори: Остапенко, О. Ключові слова: майбутній вчитель

інновації

освітнє середовище

мультимедійні засоби навчання Дата публікації: 2017 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): У Національній доктрині розвитку освіти в Україні серед пріоритетних напрямів розвитку цієї галузі визначено: «Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційно-му суспільстві». Необхідність реалізації цих завдань постає у відповідності до стрімкого розвитку сучасного інформаційного суспільства. Одним із базових умінь, викликаних потребами такого суспільства, є володіння знаннями та вміннями ефективно використовувати у своїй професійній діяльності комп‘ютерну техніку. Підготовка людини до життя в такому суспільстві ставить за мету інформатизація освіти. У цьому процесі значне місце приділяється впровадженню нових засобів навчання, що використовують можливості сучасного комп‘ютера. Опис: Остапенко О. Створення інноваційного освітнього середовища у підготовці майбутнього вчителя сучасними мультимедійними засобами навчання / О. Остапенко // Дидаскал. Інноваційність в освіті: пошуки і перспективи розвитку : часопис : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (22-23 листоп. 2016 р.). Вип. 17 / Каф. загальної пед. та андрогогіки, ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – С. 307-310. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8304 Розташовується у зібраннях: 2017(17)



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