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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові праці студентів >
Дидаскал >
2017(17) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8304

Назва: Створення інноваційного освітнього середовища у підготовці майбутнього вчителя сучасними мультимедійними засобами навчання
Автори: Остапенко, О.
Ключові слова: майбутній вчитель
інновації
освітнє середовище
мультимедійні засоби навчання
Дата публікації: 2017
Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Короткий огляд (реферат): У Національній доктрині розвитку освіти в Україні серед пріоритетних напрямів розвитку цієї галузі визначено: «Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційно-му суспільстві». Необхідність реалізації цих завдань постає у відповідності до стрімкого розвитку сучасного інформаційного суспільства. Одним із базових умінь, викликаних потребами такого суспільства, є володіння знаннями та вміннями ефективно використовувати у своїй професійній діяльності комп‘ютерну техніку. Підготовка людини до життя в такому суспільстві ставить за мету інформатизація освіти. У цьому процесі значне місце приділяється впровадженню нових засобів навчання, що використовують можливості сучасного комп‘ютера.
Опис: Остапенко О. Створення інноваційного освітнього середовища у підготовці майбутнього вчителя сучасними мультимедійними засобами навчання / О. Остапенко // Дидаскал. Інноваційність в освіті: пошуки і перспективи розвитку : часопис : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (22-23 листоп. 2016 р.). Вип. 17 / Каф. загальної пед. та андрогогіки, ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – С. 307-310.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8304
Розташовується у зібраннях:2017(17)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
OstapenkoO.pdf295,22 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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