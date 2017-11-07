|
DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові праці студентів >
Дидаскал >
2017(17) >
|
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8304
|Назва:
|Створення інноваційного освітнього середовища у підготовці майбутнього вчителя сучасними мультимедійними засобами навчання
|Автори:
|Остапенко, О.
|Ключові слова:
|майбутній вчитель
інновації
освітнє середовище
мультимедійні засоби навчання
|Дата публікації:
|2017
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|У Національній доктрині розвитку освіти в Україні серед пріоритетних напрямів розвитку цієї галузі визначено: «Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційно-му суспільстві».
Необхідність реалізації цих завдань постає у відповідності до стрімкого розвитку сучасного інформаційного суспільства. Одним із базових умінь, викликаних потребами такого суспільства, є володіння знаннями та вміннями ефективно використовувати у своїй професійній діяльності комп‘ютерну техніку. Підготовка людини до життя в такому суспільстві ставить за мету інформатизація освіти. У цьому процесі значне місце приділяється впровадженню нових засобів навчання, що використовують можливості сучасного комп‘ютера.
|Опис:
|Остапенко О. Створення інноваційного освітнього середовища у підготовці майбутнього вчителя сучасними мультимедійними засобами навчання / О. Остапенко // Дидаскал. Інноваційність в освіті: пошуки і перспективи розвитку : часопис : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (22-23 листоп. 2016 р.). Вип. 17 / Каф. загальної пед. та андрогогіки, ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – С. 307-310.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8304
|Розташовується у зібраннях:
|2017(17)
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.