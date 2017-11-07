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2017(17) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8303

Назва: Ретроспективний аналіз концепту «освітні технології»: історія та сучасність Автори: Харченко, А. Ключові слова: освітні технології

концепт Дата публікації: 2017 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): Сучасні інноваційні педагогічні процеси стали важливим стимулом розвитку освіти. Впровадження сучасних освітніх технологій мало істотний вплив на піднесення навчального процесу на якісно новий рівень. Багато освітніх технологій достатньо обґрунтовані на науковому рівні й поступово впроваджуються в навчальну практику. Опис: Харченко А. Ретроспективний аналіз концепту «освітні технології»: історія та сучасність / А. Харченко // Дидаскал. Інноваційність в освіті: пошуки і перспективи розвитку : часопис : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (22-23 листоп. 2016 р.). Вип. 17 / Каф. загальної пед. та андрогогіки, ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – С. 305-306. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8303 Розташовується у зібраннях: 2017(17)



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