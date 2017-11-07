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Назва: Використання дистанційних технологій: європейський досвід і українські реалії Автори: Кібальник Ключові слова: Європа

європейський досвід

дистанційні технології

вищий навчальний заклад

дистанційне навчання Дата публікації: 2017 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): Метою даної роботи є розгляд та використання дистанційних технологій у навчанні іноземних і українських ВНЗ. Опис: Кібальник В. Використання дистанційних технологій: європейський досвід і українські реалії / В. Кібальник // Дидаскал. Інноваційність в освіті: пошуки і перспективи розвитку : часопис : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (22-23 листоп. 2016 р.). Вип. 17 / Каф. загальної пед. та андрогогіки, ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – С. 301-304. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8302 Розташовується у зібраннях: 2017(17)



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