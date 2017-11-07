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2017(17) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8302
|Назва:
|Використання дистанційних технологій: європейський досвід і українські реалії
|Автори:
|Кібальник
|Ключові слова:
|Європа
європейський досвід
дистанційні технології
вищий навчальний заклад
дистанційне навчання
|Дата публікації:
|2017
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|Метою даної роботи є розгляд та використання дистанційних технологій у навчанні іноземних і українських ВНЗ.
|Опис:
|Кібальник В. Використання дистанційних технологій: європейський досвід і українські реалії / В. Кібальник // Дидаскал. Інноваційність в освіті: пошуки і перспективи розвитку : часопис : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (22-23 листоп. 2016 р.). Вип. 17 / Каф. загальної пед. та андрогогіки, ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – С. 301-304.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8302
|Розташовується у зібраннях:
|2017(17)
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