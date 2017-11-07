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2017(17) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8301

Назва: Негативний уплив інформаційно-комунікаційних технологій на психіку школярів Автори: Ніколенко, К. Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології

школярі

психіка

негативний вплив Дата публікації: 2017 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): На сучасному етапі переходу світового співтовариства до інформаційного суспільства інноваційні технології справляють безпосередній вплив на всі сфери індивідуального та соціального буття. Розширення інформаційного простору та активне використання інформаційно-комунікаційних технологій є важливим чинником становлення діяльної, свідомої особистості, економічного зростання держави та розвитку демократичного суспільства. Інформаційно-комунікаційні технології відкривають широкі перспективи у сфері освіти, але водночас породжують нові проблеми й ризики, які вимагають осмислення, глибокого міждисциплінарного аналізу й пошуку шляхів їх оптимального розв‘язання. Мета статті полягає в дослідженні негативного впливу ІКТ на психіку сучасних школярів. Для досягнення поставленої мети слід дати загальну характеристику інформаційно-комунікаційним засобам, які використовуються в шкільній практиці; охарактеризувати механізми впливу ІКТ на свідомість і поведінку учня; проаналізувати психологічні проблеми, що можуть виникнути у школярів унаслідок використання ІКТ; окреслити шляхи подолання цих проблем. Опис: Ніколенко К. Негативний уплив інформаційно-комунікаційних технологій на психіку школярів / К. Ніколенко // Дидаскал. Інноваційність в освіті: пошуки і перспективи розвитку : часопис : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (22-23 листоп. 2016 р.). Вип. 17 / Каф. загальної пед. та андрогогіки, ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – С. 296-301. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8301 Розташовується у зібраннях: 2017(17)



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