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2017(17) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8301
|Назва:
|Негативний уплив інформаційно-комунікаційних технологій на психіку школярів
|Автори:
|Ніколенко, К.
|Ключові слова:
|інформаційно-комунікаційні технології
школярі
психіка
негативний вплив
|Дата публікації:
|2017
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|На сучасному етапі переходу світового співтовариства до інформаційного суспільства інноваційні технології справляють безпосередній вплив на всі сфери індивідуального та соціального буття. Розширення інформаційного простору та активне використання інформаційно-комунікаційних технологій є важливим чинником становлення діяльної, свідомої особистості, економічного зростання держави та розвитку демократичного суспільства. Інформаційно-комунікаційні технології відкривають широкі перспективи у сфері освіти, але водночас породжують нові проблеми й ризики, які вимагають осмислення, глибокого міждисциплінарного аналізу й пошуку шляхів їх оптимального розв‘язання. Мета статті полягає в дослідженні негативного впливу ІКТ на психіку сучасних школярів. Для досягнення поставленої мети слід дати загальну характеристику інформаційно-комунікаційним засобам, які використовуються в шкільній практиці; охарактеризувати механізми впливу ІКТ на свідомість і поведінку учня; проаналізувати психологічні проблеми, що можуть виникнути у школярів унаслідок використання ІКТ; окреслити шляхи подолання цих проблем.
|Опис:
|Ніколенко К. Негативний уплив інформаційно-комунікаційних технологій на психіку школярів / К. Ніколенко // Дидаскал. Інноваційність в освіті: пошуки і перспективи розвитку : часопис : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (22-23 листоп. 2016 р.). Вип. 17 / Каф. загальної пед. та андрогогіки, ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – С. 296-301.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8301
|Розташовується у зібраннях:
|2017(17)
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