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2017(17) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8277
|Назва:
|Теоретичні аспекти організації самостійної роботи як засіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців професійного навчання
|Автори:
|Чорнусь, С.
|Ключові слова:
|професійна компетентність
професійна підготовка
самостійна робота
|Дата публікації:
|2017
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|Поєднання актуальності, пов'язаної з підвищенням ролі самостійної роботи студентів, з необхідністю реалізації компетентнісного підходу в освіті, заявленої в стратегії розвитку освіти, дозволяє говорити про те, що існує соціальне замовлення на формування професійної компетентності фахівців як інтегративної якості особистості і розглядати самостійну роботу майбутніх фахівців в якості одно-го із засобів формування їх професійної компетентності.
Проблема організації самостійної роботи в процесі професійної підготовки у вищому навчальному закладі майбутніх фахівців з метою формування їх професійної компетентності розглядалася з різних позицій, однак аналіз психолого-педагогічних літературних джерел дозволяє зробити висновок про те, що, незважаючи на істотний інтерес вчених і отримані результати, вона як і раніше залишається актуальною.
|Опис:
|Чорнусь С. Теоретичні аспекти організації самостійної роботи як засіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців професійного навчання / С. Чорнусь // Дидаскал. Інноваційність в освіті: пошуки і перспективи розвитку : часопис : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (22-23 листоп. 2016 р.). Вип. 17 / Каф. загальної пед. та андрогогіки, ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – С. 233-238.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8277
|Розташовується у зібраннях:
|2017(17)
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