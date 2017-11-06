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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові праці студентів >
Дидаскал >
2017(17) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8277

Назва: Теоретичні аспекти організації самостійної роботи як засіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців професійного навчання
Автори: Чорнусь, С.
Ключові слова: професійна компетентність
професійна підготовка
самостійна робота
Дата публікації: 2017
Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Короткий огляд (реферат): Поєднання актуальності, пов'язаної з підвищенням ролі самостійної роботи студентів, з необхідністю реалізації компетентнісного підходу в освіті, заявленої в стратегії розвитку освіти, дозволяє говорити про те, що існує соціальне замовлення на формування професійної компетентності фахівців як інтегративної якості особистості і розглядати самостійну роботу майбутніх фахівців в якості одно-го із засобів формування їх професійної компетентності. Проблема організації самостійної роботи в процесі професійної підготовки у вищому навчальному закладі майбутніх фахівців з метою формування їх професійної компетентності розглядалася з різних позицій, однак аналіз психолого-педагогічних літературних джерел дозволяє зробити висновок про те, що, незважаючи на істотний інтерес вчених і отримані результати, вона як і раніше залишається актуальною.
Опис: Чорнусь С. Теоретичні аспекти організації самостійної роботи як засіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців професійного навчання / С. Чорнусь // Дидаскал. Інноваційність в освіті: пошуки і перспективи розвитку : часопис : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (22-23 листоп. 2016 р.). Вип. 17 / Каф. загальної пед. та андрогогіки, ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – С. 233-238.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8277
Розташовується у зібраннях:2017(17)

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