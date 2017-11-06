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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові праці студентів >
Дидаскал >
2017(17) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8276

Назва: Новаторство А.С. Макаренка як нове трактування цінності людини
Автори: Рись, О.
Ключові слова: Макаренко А.С.
цінність людини
новаторство
Дата публікації: 2017
Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Короткий огляд (реферат): Педагогічна спадщина А.С. Макаренка широко досліджується в різних аспектах протягом останніх майже ста років вченими (Н.В. Абашкіна, І.А. Зязюн, М.П. Ніжинський, М.П. Павлова, В.О. Сухомлинський, О.С. Кель, М.Д. Ярмаченко). У багатьох країнах світу (Німеччина, Японія, Італія та ін.) створені макаренківські центри та асоціації. Аналіз теоретичних праць доводить що термін «новаторство» до 80-х років ХХ століття вживався для означення творчої та інноваційної діяльності. Нова-торський підхід до педагогічної діяльності передбачає створення нових ідей, їх реалізацію у педагогічній діяльності, отримання сталого позитивного результату, їх продуктивність. Новатори, на думку американського дослідника Еверетина Роджерса, це особи, завжди схильні до нового, які постійно шукають нове в повсякденній діяльності; вони гарно орієнтуються в інноваційному просторі, схильні до ризику, роблять свій вибір на основі проектування процесу, отриманого результату. Новаторський підхід – це підхід до педагогічної діяльності як діяльності, що має набути рис творчої діяльності та позитивно впливає на всі компоненти навчально-виховного процесу.
Опис: Рись О. Новаторство А.С. Макаренка як нове трактування цінності людини / О. Рись // Дидаскал. Інноваційність в освіті: пошуки і перспективи розвитку : часопис : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (22-23 листоп. 2016 р.). Вип. 17 / Каф. загальної пед. та андрогогіки, ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – С. 229-232.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8276
Розташовується у зібраннях:2017(17)

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