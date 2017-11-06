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2017(17) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8275
|Назва:
|Інновація в філологічній освіті
|Автори:
|Міщук, Н.
|Ключові слова:
|філологія
філологічна освіта
інновації
освіта
|Дата публікації:
|2017
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|Сучасна система вищої освіти в Україні спрямована на забезпечення країни фахівцями, які уміло поєднують теоретичні знання з практичними навичками, зорієнтовані на постійний пошук оптимальних ефективних шляхів вдосконалення своїх фахових методів та прийомів, узагальнюють набутий досвід на основі його ґрунтовного наукового вивчення. В таких умовах особливої актуальності набирає формування системи науково-дослідної діяльності у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що дає змогу організувати наукову й навчально-дослідницьку діяльність студентів та учнів якомога раніше, підготувати їх до наступних ланок освіти. Великої ролі набуває інтеграція практичної діяльності й наукового обґрунтування її теоретичних засад, розширення та збереження передового фахового досвіду. Основними шляхами реформування вищої школи нині є органічна інтеграція освіти і науки, активне використання наукового потенціалу вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, новітніх теоретичних розробок і здобутків педагогів-новаторів, відбір і структурування навчально- виховного матеріалу на засадах диференціації та інтеграції. "Підготовка вчителя-дослідника можлива при дотриманні умов його творчого розвитку, індивідуалізації та естетизації процесу навчання у вищому навчальному закладі. Зазначені умови дозволять майбутньому спеціалісту пройти кілька рівнів у своєму професійному становленні: від педагогічної умілості, пошуку ефективних і раціональних методів навчання і виховання до наукового пошуку: пізнавальних, дослідницьких умінь, високого рівня професійної культури".
|Опис:
|Міщук Н. Інновація в філологічній освіті / Н. Міщук // Дидаскал. Інноваційність в освіті: пошуки і перспективи розвитку : часопис : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (22-23 листоп. 2016 р.). Вип. 17 / Каф. загальної пед. та андрогогіки, ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – С. 226-229.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8275
|Розташовується у зібраннях:
|2017(17)
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