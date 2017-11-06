DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >

Наукові праці студентів >

Дидаскал >

2017(17) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8274

Назва: Інноваційність як ознака сучасності Автори: Задорожна, Т. Ключові слова: інноваційність

сучасність

інновації

освіта Дата публікації: 2017 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): Розвиток системи освіти вимагає від педагогічної науки й практики ви-вчення і впровадження нових методів навчання і виховання дітей. Відбором, теоретичним осмисленням, класифікацією педагогічних інновацій займається нова галузь педагогічного знання — педагогічна інноватика (лат. innovatio — оновлення, зміна). Її прогностичні розвитки, аналіз, оцінки конкретних реалій мають непересічну цінність і для педагогічної практики, особливо для налаштованих на творчість педагогів. Опис: Задорожна Т. Інноваційність як ознака сучасності / Т. Задорожна // Дидаскал. Інноваційність в освіті: пошуки і перспективи розвитку : часопис : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (22-23 листоп. 2016 р.). Вип. 17 / Каф. загальної пед. та андрогогіки, ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – С. 221-226. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8274 Розташовується у зібраннях: 2017(17)



Файли цього матеріалу: Файл Опис Розмір Формат Zadorogna.pdf 226,07 kB Adobe PDF Переглянути/Відкрити Перегляд статистики Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.