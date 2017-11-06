|
DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові праці студентів >
Дидаскал >
2017(17) >
|
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8274
|Назва:
|Інноваційність як ознака сучасності
|Автори:
|Задорожна, Т.
|Ключові слова:
|інноваційність
сучасність
інновації
освіта
|Дата публікації:
|2017
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|Розвиток системи освіти вимагає від педагогічної науки й практики ви-вчення і впровадження нових методів навчання і виховання дітей. Відбором, теоретичним осмисленням, класифікацією педагогічних інновацій займається нова галузь педагогічного знання — педагогічна інноватика (лат. innovatio — оновлення, зміна). Її прогностичні розвитки, аналіз, оцінки конкретних реалій мають непересічну цінність і для педагогічної практики, особливо для налаштованих на творчість педагогів.
|Опис:
|Задорожна Т. Інноваційність як ознака сучасності / Т. Задорожна // Дидаскал. Інноваційність в освіті: пошуки і перспективи розвитку : часопис : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (22-23 листоп. 2016 р.). Вип. 17 / Каф. загальної пед. та андрогогіки, ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – С. 221-226.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8274
|Розташовується у зібраннях:
|2017(17)
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.