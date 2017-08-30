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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
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Кафедра психології >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Багатовимірність особистості: теорія, психодіагностика, корекція >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7931

Назва: Знана на Полтавщині людина
Автори: Білокінь, М.І.
Ключові слова: Моргун Володимир Федорович
ПНПУ імені В.Г. Короленка
видатні люди Полтавщини
кафедра психології ПНПУ імені В.Г. Короленка
освіта Полтавщини
Дата публікації: 2017
Короткий огляд (реферат): Шановний Володимире Федоровичу! Сердечно вітаю Вас із 70- річним ювілеєм! Ви є знаною на Полтавщині людиною, кандидатом наук і професором психології, протягом 32 років очолювали кафедру психології ПНПУ імені В.Г. Короленка, підготували сотні фахівців для психологічних служб різних галузей, гідно носите звання заслуженого працівника освіти України.
Опис: Білокінь М. І. Знана на Полтавщині людина / М. І. Білокінь // Багатовимірність особистості: теорія, психодіагностика, корекція. Зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. семінару з міжнар. участю (м. Полтава, 23 березня 2017 р.) [Електронний ресурс] / ред. колегія: С.Д. Максименко, М.І. Степаненко, С.М. Шевчук, Н.В. Сулаєва, К.В. Седих, В.Ф. Моргун (відп. за випуск). – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2017. – С. 15.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7931
Розташовується у зібраннях:Багатовимірність особистості: теорія, психодіагностика, корекція

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
5.pdf229,09 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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