Короткий огляд (реферат):

Шановний Володимире Федоровичу! Сердечно вітаю Вас із 70- річним ювілеєм! Ви є знаною на Полтавщині людиною, кандидатом наук і професором психології, протягом 32 років очолювали кафедру психології ПНПУ імені В.Г. Короленка, підготували сотні фахівців для психологічних служб різних галузей, гідно носите звання заслуженого працівника освіти України.