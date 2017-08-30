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Багатовимірність особистості: теорія, психодіагностика, корекція >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7931
|Назва:
|Знана на Полтавщині людина
|Автори:
|Білокінь, М.І.
|Ключові слова:
|Моргун Володимир Федорович
ПНПУ імені В.Г. Короленка
видатні люди Полтавщини
кафедра психології ПНПУ імені В.Г. Короленка
освіта Полтавщини
|Дата публікації:
|2017
|Короткий огляд (реферат):
|Шановний Володимире Федоровичу! Сердечно вітаю Вас із 70- річним ювілеєм! Ви є знаною на Полтавщині людиною, кандидатом наук і професором психології, протягом 32 років очолювали кафедру психології ПНПУ імені В.Г. Короленка, підготували сотні фахівців
для психологічних служб різних галузей, гідно носите звання заслуженого працівника освіти України.
|Опис:
|Білокінь М. І. Знана на Полтавщині людина / М. І. Білокінь // Багатовимірність особистості: теорія, психодіагностика,
корекція. Зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. семінару з міжнар. участю (м. Полтава, 23 березня 2017 р.)
[Електронний ресурс] / ред. колегія: С.Д. Максименко, М.І. Степаненко, С.М. Шевчук, Н.В. Сулаєва, К.В. Седих, В.Ф. Моргун (відп. за випуск). – Полтава: ПНПУ імені
В.Г. Короленка, 2017. – С. 15.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7931
|Розташовується у зібраннях:
|Багатовимірність особистості: теорія, психодіагностика, корекція
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