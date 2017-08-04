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2016(2) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7870
|Назва:
|Руда
|Автори:
|Моцебекер, О.
|Ключові слова:
|проза
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|Ольга МОЦЕБЕКЕР – українська письменниця, редакторка. Народилася 1974 року в селі Розкішній Ставищенського району Київської області. 2001 року закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», здобула кваліфікацію редактора. Довгий час проживала в місті Києві, згодом переїхала до міста Василькова. Писати оповідання, новели, казки, мініатюри почала з 2011 року. Статті та проза авторки друкувалися на сторінках «Нової газети», Інтернет-проектів «Флаймама», «vashe-zdorovie», «ramus.ua», «amisrael.com», «Тerra Woman», «Жінка-Українка», літературного порталу «Проба Пера». У творах здебільшого робить акцент на внутрішньому світі людини, передає психологічні деталі, завдяки емоційності вводить читача у стан співпереживання та співжиття.
|Опис:
|Моцебекер О. Руда / О. Моцебекер // Рідний край : альм. Полтав. нац. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава, 2016. – №2 (35). – С. 21-22.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7870
|Розташовується у зібраннях:
|2016(2)
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