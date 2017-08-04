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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові видання >
Рідний край >
2016(2) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7870

Назва: Руда
Автори: Моцебекер, О.
Ключові слова: проза
Дата публікації: 2016
Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Короткий огляд (реферат): Ольга МОЦЕБЕКЕР – українська письменниця, редакторка. Народилася 1974 року в селі Розкішній Ставищенського району Київської області. 2001 року закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», здобула кваліфікацію редактора. Довгий час проживала в місті Києві, згодом переїхала до міста Василькова. Писати оповідання, новели, казки, мініатюри почала з 2011 року. Статті та проза авторки друкувалися на сторінках «Нової газети», Інтернет-проектів «Флаймама», «vashe-zdorovie», «ramus.ua», «amisrael.com», «Тerra Woman», «Жінка-Українка», літературного порталу «Проба Пера». У творах здебільшого робить акцент на внутрішньому світі людини, передає психологічні деталі, завдяки емоційності вводить читача у стан співпереживання та співжиття.
Опис: Моцебекер О. Руда / О. Моцебекер // Рідний край : альм. Полтав. нац. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава, 2016. – №2 (35). – С. 21-22.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7870
Розташовується у зібраннях:2016(2)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Mocebeker4.pdf195,11 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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