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2016(2) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7869

Назва: Вона чекає Автори: Моцебекер, О. Ключові слова: проза Дата публікації: 2016 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): Ольга МОЦЕБЕКЕР – українська письменниця, редакторка. Народилася 1974 року в селі Розкішній Ставищенського району Київської області. 2001 року закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», здобула кваліфікацію редактора. Довгий час проживала в місті Києві, згодом переїхала до міста Василькова. Писати оповідання, новели, казки, мініатюри почала з 2011 року. Статті та проза авторки друкувалися на сторінках «Нової газети», Інтернет-проектів «Флаймама», «vashe-zdorovie», «ramus.ua», «amisrael.com», «Тerra Woman», «Жінка-Українка», літературного порталу «Проба Пера». У творах здебільшого робить акцент на внутрішньому світі людини, передає психологічні деталі, завдяки емоційності вводить читача у стан співпереживання та співжиття. Опис: Моцебекер О. Вона чекає / О. Моцебекер // Рідний край : альм. Полтав. нац. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава, 2016. – №2 (35). – С. 21. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7869 Розташовується у зібраннях: 2016(2)



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