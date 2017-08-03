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2016(2) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7863

Назва: Травневі іриси Автори: Горицвіт, Т. Ключові слова: квіти

проза Дата публікації: 2016 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): етяна ГОРИЦВІТ (ЛУНЬОВА) – прозаїк, лінгвіст, викладач, еко-активіст. Член Національної спілки письменників України (2015). Народилася 6 квітня 1976 року в місті Києві. Навчалася в Київській середній школі № 74 і Полтавській середній школі № 3. У Полтавському національному педагогічному інституті імені В. Г. Короленка здобула фах учителя української мови і літератури та англійської мови. Закінчила аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету, кандидат філологічних наук. Викладає англійську мову в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. Пише для дітей і дорослих. Регулярно бере участь у екологічних передачах на Полтавському обласному радіо, пропагуючи ідеї мінімізації впливу людини на природу. Авторка книги новел та акварелей «Рукописи не форматуються» (Полтава, 2010), роману-перформатива «Знайти Лева» (Полтава, 2010), казок для дітей «Усі ми будемо королевами, або Казка про Маринку та Мишенятко» (Київ, 2012), «Зайченятко У» (Київ, 2015), «Казка про шишку, яка мріяла стати їжачком» (Полтава, 2016). Наразі газета «Полтавський вісник» у рамках проекту «Книга в газеті» здійснює публікацію есе Тетяни Го- рицвіт з її нової книги «Антологія таємниць художників Полтавщини». Лауреат конкурсу «Книжковий дивосвіт України» (Київ, 2010) у номінації «Дебют молодого автора», літературної премії імені Леоніда Бразова в номінації «Проза» (Полтава, 2011) та Полтавської обласної премії імені Панаса Мирного в номінації «Література» (Полтава, 2016). Опис: Горицвіт Т. Травневі іриси / Т. Горицвіт // Рідний край : альм. Полтав. нац. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава, 2016. – №2 (35). – С. 17. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7863 Розташовується у зібраннях: 2016(2)



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