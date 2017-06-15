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2016(1) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7755
|Назва:
|Концепція розвитку територіальної структури регіонального ландшафтного парку «Гадяцький» (Україна)
|Автори:
|Смоляр, Н.О.
Ханнанова, О.Р.
|Ключові слова:
|екомережа Полтавщини
регіональний ландшафтний парк «Гадяцький»
територіальна структура
долинно-річкова система
природно-заповідний об’єкт
показники репрезентативності
показники унікальності
фіторізноманітність
|Дата публікації:
|2016
|Короткий огляд (реферат):
|У статті наведена концепція розвитку територіальної структури регіонального ландшафтного парку «Гадяцький», створеного у 2011 р. на площі 12803,3 га у Гадяцькому районі Полтавської області (Україна). Виділено дві концептуальні проблеми, що обумовлюють необхідність здійснення заходів для оптимального функціонування природно-заповідного об’єкта та виконання ним визначених функцій: забезпечення охороною осередків типової й раритетної фіторізноманітності на суміжних із парком місцевостях та оптимізація зонування його території. Встановлено, що територіальна організація РЛП «Гадяцький» потребує удосконалення з урахуванням показників стійкості та значущості природно-територіальних комплексів та цілісності збереження долинно-річкової системи. Окреслено три основні позиції розвитку територіальної структури парку: включення до його складу борово-терасових комплексів на лівому березі р. Псел у її середній течії у межах поширення природної рослинності; яружно-балкових систем на правому березі р. Псел із останцями степової і лучно-степової рослинності та созологічно цінних місцевостей долини р. Хорол у межах Гадяцького району. Для перспективних до приєднання територій визначено флоросозологічну цінність за показниками репрезентативності та унікальності. Здійснення пропонованих заходів організації територіальної структури дозволить розширити площу РЛП «Гадяцький» і підвищити представленість природно-територіальних комплексів та забезпечити збереження просторових та функціональних зв’язків між їх компонентами, підвищити показник заповідності у Полтавському регіоні та употужнити біоцентр регіональної екомережі Полтавщини.
|Опис:
|Смоляр Н. О. Концепція розвитку територіальної структури регіонального ландшафтного парку «Гадяцький» (Україна) / Н. О. Смоляр, О. Р. Ханнанова // Біологія та екологія : наук. журн. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. - Полтава, 2016. - Т. 2, № 1. - С. 38-45.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7755
|Розташовується у зібраннях:
|2016(1)
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