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2016(18) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7708
|Назва:
|Структура дослідницької компетентності майбутніх лікарів
|Автори:
|Макаренко, О.В.
|Ключові слова:
|дослідницька компетентність
майбутній лікар
пізнавальна діяльність
мотивація
координація
комунікація
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|У статті описана структура дослідницької компетентності майбутніх лікарів, яка включає в себе такі компоненти: мотивація і стимулювання діяльності, організація пізнавальної діяльності, координуючий та комунікативний.
|Опис:
|Макаренко О. В. Структура дослідницької компетентності майбутніх лікарів / О. В. Макаренко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 195–200. – (Педагогічні науки).
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7708
|Розташовується у зібраннях:
|2016(18)
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