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2016(18) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7706
|Назва:
|Методика впровадження театралізованих ігор для розвитку творчих здібностей молодших школярів
|Автори:
|Майоренко, В.І.
Мартусь, Е.Б.
|Ключові слова:
|молодші школярі
творчі здібності
театр
театралізовані ігри
особистість
початкова школа
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|У статті розглядаються питання впливу театралізованих ігор на розвиток творчих здібностей молодших школярів та методика їхнього впровадження в навчально-виховному процесі початкової школи. Як важливі умови ефективності застосування театралізованих ігор розглядаються їхнє органічне включення в навчальний процес; захоплюючий сюжет; обов'язковість правил, які не можна порушувати; емоційне ставлення самого вчителя до школярів.
|Опис:
|Майоренко В.І. Методика впровадження театралізованих ігор для розвитку творчих здібностей молодших школярів / В. І. Майоренко, Е. Б. Мартусь // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 181–187. – (Педагогічні науки).
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7706
|Розташовується у зібраннях:
|2016(18)
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