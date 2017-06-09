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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові видання >
Витоки педагогічної майстерності >
2016(18) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7706

Назва: Методика впровадження театралізованих ігор для розвитку творчих здібностей молодших школярів
Автори: Майоренко, В.І.
Мартусь, Е.Б.
Ключові слова: молодші школярі
творчі здібності
театр
театралізовані ігри
особистість
початкова школа
Дата публікації: 2016
Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Короткий огляд (реферат): У статті розглядаються питання впливу театралізованих ігор на розвиток творчих здібностей молодших школярів та методика їхнього впровадження в навчально-виховному процесі початкової школи. Як важливі умови ефективності застосування театралізованих ігор розглядаються їхнє органічне включення в навчальний процес; захоплюючий сюжет; обов'язковість правил, які не можна порушувати; емоційне ставлення самого вчителя до школярів.
Опис: Майоренко В.І. Методика впровадження театралізованих ігор для розвитку творчих здібностей молодших школярів / В. І. Майоренко, Е. Б. Мартусь // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 181–187. – (Педагогічні науки).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7706
Розташовується у зібраннях:2016(18)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Mayorenko.pdf914,23 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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