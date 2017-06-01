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Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної : Всеукр. наук.-практ. конф. >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7682

Назва: Колористичні особливості вишивки Полтавщини
Автори: Греб, О.О.
Ключові слова: вишивка
українська вишивка
вишивка Полтавщини
полтавський рушник
художні промисли
вишиванки
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Новизна дослідження та важливість цього дослідження для вивчення культурної спадщини полягає у відродженні вже частково забутої традиційної народної художньої творчості, зокрема вишивки, характерної для полтавського регіону, де найбільш яскраво проявилися її художні особливості. Художньо-стилістичний аналіз свідчить, що в загальній емоційній образній системі української вишивки полтавська виступає як своєрідний художній феномен, позначений рисами неповторної індивідуальності.
Опис: Греб О. О. Колористичні особливості вишивки Полтавщини / О. О. Греб // Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної: матеріали наук.-практ. конф., (Полтава, 23 квіт. 2014р.) / упоряд. і ред. В.П. Титаренко; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленко, 2014. – С. 166-172.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7682
Розташовується у зібраннях:Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної : Всеукр. наук.-практ. конф.

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Файл Опис РозмірФормат
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