|
DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Технологій та дизайну >
Кафедра виробничо-інформаційних технологій та БЖД >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної : Всеукр. наук.-практ. конф. >
|
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7682
|Назва:
|Колористичні особливості вишивки Полтавщини
|Автори:
|Греб, О.О.
|Ключові слова:
|вишивка
українська вишивка
вишивка Полтавщини
полтавський рушник
художні промисли
вишиванки
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Новизна дослідження та важливість цього дослідження для вивчення культурної спадщини полягає у відродженні вже частково забутої
традиційної народної художньої творчості, зокрема вишивки, характерної для полтавського регіону, де найбільш яскраво проявилися її художні особливості. Художньо-стилістичний аналіз свідчить, що в загальній емоційній
образній системі української вишивки полтавська виступає як своєрідний
художній феномен, позначений рисами неповторної індивідуальності.
|Опис:
|Греб О. О. Колористичні особливості вишивки Полтавщини / О. О. Греб // Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної: матеріали наук.-практ. конф., (Полтава, 23 квіт. 2014р.) / упоряд. і ред. В.П. Титаренко; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленко, 2014. – С. 166-172.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7682
|Розташовується у зібраннях:
|Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної : Всеукр. наук.-практ. конф.
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.