Короткий огляд (реферат):

Новизна дослідження та важливість цього дослідження для вивчення культурної спадщини полягає у відродженні вже частково забутої традиційної народної художньої творчості, зокрема вишивки, характерної для полтавського регіону, де найбільш яскраво проявилися її художні особливості. Художньо-стилістичний аналіз свідчить, що в загальній емоційній образній системі української вишивки полтавська виступає як своєрідний художній феномен, позначений рисами неповторної індивідуальності.