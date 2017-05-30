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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові видання >
Естетика і етика педагогічної дії >
2016(14) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7678

Назва: Тренінг як засіб розвитку професійної рефлексії педагога
Автори: Деньга, Н.М.
Ключові слова: тренінг
педагог
професійна рефлексія
Дата публікації: 2016
Короткий огляд (реферат): У статті обґрунтовано актуальність дослідження тренінгу як методичного заходу для розвитку професійної рефлексії педагога. Професійна рефлексія педагога розглядається, як така, що здійснюється на основі аналізу власного досвіду, його упорядкування, розуміння й використання у власній діяльності досвіду інших; дозволяє контролювати свою поведінку в конфліктних ситуаціях та мобілізувати власний вольовий потенціал. Підкреслюється, що тренінг є особливим серед методичних заходів для розвитку професійної рефлексії педагога тому, що допомагає не тільки навчити, а й закріпити у свідомості фахівця бажані особистісні зміни.
Опис: Деньга Н. М. Тренінг як засіб розвитку професійної рефлексії педагога / Н. М. Деньга // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 79–85. – (Педагогічні науки).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7678
Розташовується у зібраннях:2016(14)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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