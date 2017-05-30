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2016(14) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7678
|Назва:
|Тренінг як засіб розвитку професійної рефлексії педагога
|Автори:
|Деньга, Н.М.
|Ключові слова:
|тренінг
педагог
професійна рефлексія
|Дата публікації:
|2016
|Короткий огляд (реферат):
|У статті обґрунтовано актуальність дослідження тренінгу як методичного заходу для розвитку професійної рефлексії педагога. Професійна рефлексія педагога розглядається, як така, що здійснюється на основі аналізу власного досвіду, його упорядкування, розуміння й використання у власній діяльності досвіду інших; дозволяє контролювати свою поведінку в конфліктних ситуаціях та мобілізувати власний вольовий потенціал. Підкреслюється, що тренінг є особливим серед методичних заходів для розвитку професійної рефлексії педагога тому, що допомагає не тільки навчити, а й закріпити у свідомості фахівця бажані особистісні зміни.
|Опис:
|Деньга Н. М. Тренінг як засіб розвитку професійної рефлексії педагога / Н. М. Деньга // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 79–85. – (Педагогічні науки).
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7678
|Розташовується у зібраннях:
|2016(14)
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