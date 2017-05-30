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2016(18) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7676
|Назва:
|Сім’я як один із чинників виховання здоового способу життя
|Автори:
|Денисовець, Т.М.
|Ключові слова:
|сім’я
виховання
здоровий спосіб життя
здоров’я
соціально занедбані діти
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|У статті розглядаються проблеми сучасної сім'я та її вплив на
виховання навичок здорового способу життя у дітей; розкрито причини
виникнення категорії соціально занедбаних дітей та досліджено чинники,
що негативно впливають на цей процес, і шляхи їх подолання.
Проаналізовано ставлення соціально занедбаних дітей до цінностей
здорового способу життя в Україні.
|Опис:
|Денисовець Т. М. Сім’я як один із чинників виховання здоового способу життя / Т. М. Денисовець // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 74–79. – (Педагогічні науки).
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7676
|Розташовується у зібраннях:
|2016(18)
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