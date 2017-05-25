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Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної : Всеукр. наук.-практ. конф. >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7663
|Назва:
|Лиштва - родзинка полтавської вишивки
|Автори:
|Степанова, О.О.
|Ключові слова:
|вишивка
полтавська вишивка
лиштва
техніки вишивки
види лиштви
вишивання
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Багатьма поколіннями майстрів створювалось художнє оздоблення виробів вишивання. З раннього віку за роботою дорослих спостерігали діти, привчалися до способів та прийомів обробки матеріалів, оволодівали
секретами майстерності, створювали своїми руками нескладні побутові речі.
Полтава та полтавська область не були винятком у створенні вишитих виробів. Особливістю полтавської вишивки є поєднання
рослинного, рослинно-геометричного та геометричного орнаментів, використання мотивів, характерних для даної місцевості. Лиштва – це пряма лічильна гладь, або спосіб вишивання, коли шитво має з обох боків однаковий вигляд.
|Опис:
|Степанова О. О. Лиштва - родзинка полтавської вишивки / О. О. Степанова // Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної: матеріали наук.-практ. конф., (Полтава, 23 квіт. 2014р.) / упоряд. і ред. В.П. Титаренко; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленко, 2014. – С. 150-153.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7663
|Розташовується у зібраннях:
|Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної : Всеукр. наук.-практ. конф.
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