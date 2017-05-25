Короткий огляд (реферат):

Багатьма поколіннями майстрів створювалось художнє оздоблення виробів вишивання. З раннього віку за роботою дорослих спостерігали діти, привчалися до способів та прийомів обробки матеріалів, оволодівали секретами майстерності, створювали своїми руками нескладні побутові речі. Полтава та полтавська область не були винятком у створенні вишитих виробів. Особливістю полтавської вишивки є поєднання рослинного, рослинно-геометричного та геометричного орнаментів, використання мотивів, характерних для даної місцевості. Лиштва – це пряма лічильна гладь, або спосіб вишивання, коли шитво має з обох боків однаковий вигляд.