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2016(18) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7654

Назва: Формування професійної мотивації майбутніх інженерів у процесі фахової підготовки у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Автори: Горохова, Г.І. Ключові слова: методика

професійна мотивація інженера

мотив

професійна мотивація

інженер

мотивація

педагогічні умови

фахова підготовка Дата публікації: 2016 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): Проаналізовано роль та суть професійної мотивації для майбутніх інженерів у процесі їх професійного становлення. Визначено головні педагогічні умови формування професійної мотивації майбутніх інженерів. Запропоновано методику реалізації педагогічних умов формування професійної мотивації майбутніх інженерів в умовах ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації та досліджено ефективність її використання в системі вищої професійної освіти. Опис: Горохова Г. І. Формування професійної мотивації майбутніх інженерів у процесі фахової підготовки у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / Г. І. Горохова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 53–59. – (Педагогічні науки). URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7654 Розташовується у зібраннях: 2016(18)



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