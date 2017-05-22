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2016(18) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7654
|Назва:
|Формування професійної мотивації майбутніх інженерів у процесі фахової підготовки у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
|Автори:
|Горохова, Г.І.
|Ключові слова:
|методика
професійна мотивація інженера
мотив
професійна мотивація
інженер
мотивація
педагогічні умови
фахова підготовка
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|Проаналізовано роль та суть професійної мотивації для майбутніх інженерів
у процесі їх професійного становлення. Визначено головні педагогічні умови
формування професійної мотивації майбутніх інженерів. Запропоновано
методику реалізації педагогічних умов формування професійної мотивації
майбутніх інженерів в умовах ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації та досліджено
ефективність її використання в системі вищої професійної освіти.
|Опис:
|Горохова Г. І. Формування професійної мотивації майбутніх інженерів у процесі фахової підготовки у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / Г. І. Горохова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 53–59. – (Педагогічні науки).
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7654
|Розташовується у зібраннях:
|2016(18)
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