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2016(18) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7650
|Назва:
|Самостоятельная работа студентов при изучении курса «Эволюционное учение»
|Автори:
|Гомля, Л.М.
Гомля, Л.Н.
|Ключові слова:
|студенти
самостійна робота
еволюційне вчення
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|Условия современного общественного развития стимулируют самостоятельную работу в любом образовательном процессе, в том числе и в вузе. Примером тому может служить организация образовательного учебного процесса при изучении курса «Эволюционное учение» в рамках Болонского процесса в Полтавском национальном педагогическом университете имени В. Г. Короленка. Здесь разработаны новые формы самостоятельной работы студентов, стимулирующих их когнитивную деятельность, ускоряющие процесс формирования необходимых профессиональных навыков.
|Опис:
|Гомля Л. Н. Самостоятельная работа студентов при изучении курса «Эволюционное учение» / Л. Н. Гомля // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – С. 39–45. – (Педагогічні науки).
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7650
|Розташовується у зібраннях:
|2016(18)
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