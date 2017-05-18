Короткий огляд (реферат):

Условия современного общественного развития стимулируют самостоятельную работу в любом образовательном процессе, в том числе и в вузе. Примером тому может служить организация образовательного учебного процесса при изучении курса «Эволюционное учение» в рамках Болонского процесса в Полтавском национальном педагогическом университете имени В. Г. Короленка. Здесь разработаны новые формы самостоятельной работы студентов, стимулирующих их когнитивную деятельность, ускоряющие процесс формирования необходимых профессиональных навыков.