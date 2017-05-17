Короткий огляд (реферат):

Однією з головних причин проблем з охороною праці є недосконалість економічних механізмів, які зацікавлювали б роботодавця у поліпшенні охорони праці: Не відпрацьований економічний механізм, що спонукає роботодавця приймати ефективні заходи по забезпеченню здорових і безпечних умов праці. При ринкових відносинах змінюється роль держави в системі управління охороною праці. Держава бере на себе роль гаранта прав працівника на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки і гігієни праці. При цьому формування безпечних умов праці працівників є завданням самих підприємств.