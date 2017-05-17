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Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7636
|Назва:
|Підвищення ролі та особливості економічного стимулювання в забезпеченні охорони праці в сучасних умовах
|Автори:
|Молодцов, В.А.
Лазутський, А.Ф.
Тузіков, С.А.
Писарєв, А.В.
|Ключові слова:
|економічне стимулювання
охорона праці
методи економічного стимулювання
економіка охорони праці
форми економічного стимулювання
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Однією з головних причин проблем з охороною праці є недосконалість економічних механізмів, які зацікавлювали б роботодавця
у поліпшенні охорони праці: Не відпрацьований економічний механізм, що спонукає роботодавця приймати ефективні заходи по забезпеченню
здорових і безпечних умов праці. При ринкових відносинах змінюється роль держави в системі управління охороною праці.
Держава бере на себе роль гаранта прав працівника на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки і гігієни праці. При цьому формування безпечних умов праці працівників є завданням самих підприємств.
|Опис:
|Молодцов В. А. Підвищення ролі та особливості економічного стимулювання в забезпеченні охорони праці в сучасних умовах / В. А. Молодцов, А. Ф. Лазутський, С. А. Тузіков, А. В. Писарєв // Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 7–8 квітня 2014 р.). – Полтава : ПНПУ, 2014. – С. 386-393.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7636
|Розташовується у зібраннях:
|Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти
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