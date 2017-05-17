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Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7636

Назва: Підвищення ролі та особливості економічного стимулювання в забезпеченні охорони праці в сучасних умовах
Автори: Молодцов, В.А.
Лазутський, А.Ф.
Тузіков, С.А.
Писарєв, А.В.
Ключові слова: економічне стимулювання
охорона праці
методи економічного стимулювання
економіка охорони праці
форми економічного стимулювання
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Однією з головних причин проблем з охороною праці є недосконалість економічних механізмів, які зацікавлювали б роботодавця у поліпшенні охорони праці: Не відпрацьований економічний механізм, що спонукає роботодавця приймати ефективні заходи по забезпеченню здорових і безпечних умов праці. При ринкових відносинах змінюється роль держави в системі управління охороною праці. Держава бере на себе роль гаранта прав працівника на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки і гігієни праці. При цьому формування безпечних умов праці працівників є завданням самих підприємств.
Опис: Молодцов В. А. Підвищення ролі та особливості економічного стимулювання в забезпеченні охорони праці в сучасних умовах / В. А. Молодцов, А. Ф. Лазутський, С. А. Тузіков, А. В. Писарєв // Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 7–8 квітня 2014 р.). – Полтава : ПНПУ, 2014. – С. 386-393.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7636
Розташовується у зібраннях:Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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